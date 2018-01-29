Сотрудники таможни стали отслеживать дорогие покупки россиян за границей
Федеральная таможенная служба (ФТС) России стала получать оперативную информацию о дорогостоящих покупках граждан за границей и встречать их в аэропорту для проверки. Такие меры таможенники принимают для выявления фактов неуплаты таможенных пошлин
Федеральная таможенная служба (ФТС) России стала получать оперативную информацию о дорогостоящих покупках граждан за границей и встречать их в аэропорту для проверки. Такие меры таможенники принимают для выявления фактов неуплаты таможенных пошлин.
По данным газеты «Ведомости», сведения о дорогих покупках за границей ФТС получает из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.
На основании полученных данных, таможенники проверяют багаж конкретных российских граждан по прилету на родину. Поскольку таможенники теперь точно знают, что именно за границей купил гражданин, схема с отрезанием бирок с новых вещей не помогает уклониться от уплаты пошлин, как раньше. Информацию об этом подтвердили юристы.
«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», - сообщил юрист одной из московских консалтинговых компаний.
Согласно российскому законодательству, без уплаты таможенной пошлины гражданам разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тысяч евро. В случае превышения лимита они должны заплатить 30% от стоимости товаров. За нарушение предусмотрен как денежный штраф, так и тюремное заключение.