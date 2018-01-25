Курс американского доллара опустился ниже отметки в 56 рублей
Курс американского доллара впервые с апреля 2017 года упал ниже отметки в 56 рублей. Аналитики отмечают, что американская валюта ослабла не только по отношению к российскому рублю из-за роста цен на нефть, но и к остальным валютам
Курс американского доллара впервые с апреля 2017 года упал ниже отметки в 56 рублей. Аналитики отмечают, что американская валюта ослабла не только по отношению к российскому рублю из-за роста цен на нефть, но и к остальным валютам.
По данным Московской валютной биржи на 10:48 курс доллара достиг отметки 55,82 рублей, что на 35 копеек ниже уровня закрытия торгов в среду. В последний раз доллар стоил меньше 56 рублей 25 апреля 2017 года.
С начала 2018 года курс американской валюты потерял 1,8 рубля.
По мнению экспертов, на курс доллара к рублю в первую очередь повлиял рост цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 70 долларов. Кроме того, американский доллар в последнее время в целом демонстрирует слабость и на мировом рынке. Накануне он упал до трехлетнего минимума по отношению к корзине ведущих валют, сообщает РБК.