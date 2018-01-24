Из России ежегодно уезжают десятки тысяч квалифицированных работников
В России за последние три года ускорились темпы эмиграции граждан с высшим образованием, однако официальная статистика «утечку мозгов» не фиксирует. Россияне уезжают за границу на постоянное место жительство из-за недовольства действующей властью
В России за последние три года ускорились темпы эмиграции граждан с высшим образованием, однако официальная статистика «утечку мозгов» не фиксирует. Россияне уезжают за границу на постоянное место жительство из-за проблем в экономике и недовольства действующей властью.
Согласно данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году - около 59,7 тысячи. Однако авторы доклада «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений», опубликованного в январском номере «Мониторинга экономической ситуации в России», считают, что эти данные значительно ниже реальных.
Миграционная статистика иностранных государств говорит, что ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.
Столь большая разница в данных объясняется тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. Однако многие уезжающие граждане этого не делают, а в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.
Треть эмигрантов едет за границу учиться, еще треть - работать. При этом пловина трудовых иммигрантов в Европе находится там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов.
По данным специалистов, в последние годы из России чаще всего уезжают квалифицированные работники. В среднем 40% переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов оценивается в 800 тысяч человек.