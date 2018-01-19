В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Когда чиновники говорят о том, что дороги в стране соответствуют каким-то там нормативам, а простые россияне продолжают гробить свои автомобили на выбоинах и гибнут сами из-за неровного дорожного покрытия, остается лишь спросить – а соответствуют ли сами чиновники хоть каким-нибудь нормативам?
Федеральные трассы в порядке – а дальше трава не расти
Глава Министерства транспорта России Максим Соколов сообщил о соответствии 80% федеральных автомобильных трасс нормативам. «Миф о плохих дорогах в России, по крайней мере федеральных дорогах, я считаю, развеялся», – заверил министр.
«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе», – заявил глава Минтранса, упомянув так же о том, что количество аварий на федеральных трассах сократилось на 2,1%. Но забыв обмолвиться о том, что состояние автомобильных дорог в России регионального и городского значения по-прежнему оставляет желать лучшего. Рядовые россияне регулярно жалуются на дороги «как после бомбежки» и публикуют фотодоказательства в социальных сетях.
По сути, министр отчитывался не перед народом – а перед президентом. Ведь еще в сентябре 2016-го Владимир Путин, недовольный большим количеством смертельных ДТП, которые происходят по вине и халатности дорожных служб, и плохого состояния полотна, потребовал привести в нормальное состояние половину дорог в крупных региональных агломерациях к 2018 году.
Тогда президент назвал ситуацию в вопросе дорожной безопасности чрезвычайной и призвал чиновников взять руки в ноги – и заняться проблемой. И вот министр транспорта аккурат к назначенному сроку (и не дай бог не позже марта) назвал проблему решенной. И ведь почти не никого не обманул. Глава государства сказал – привести в порядок главные дороги – привели. А то, что какая-нибудь «скорая» не сможет приехать к умирающему больному по проселочному бездорожью – это уже проблема «скорой». А чаще всего – самого больного.
А то, что плохие дороги каждый год убивают тысячи россиян – кого это волнует? Наше дело – получил деньги за ремонт полотна, отремонтировал, руки умыл. А жертвы ДТП… ну, так ездить надо осторожней. То есть, все 23 тысячи наших соотечественников, погибших на дорогах только в 2015 году, это были все сплошь нарушители ПДД.
А вот что говорят сами люди. Из рассказа жительницы Москвы: «Эта трагедия произошла с моим братом. Я была на месте ДТП спустя несколько минут, потому что как раз должна была встретиться с ним. Он ехал ночью перед Новым годом по МКАД, там велись ремонтные работы, устанавливали какие-то П-образные блоки на участке под пешеходным мостом. Предупреждающие знаки были ужасно грязные, пластиковые конусы не выставлены. Когда брат увидел эти блоки, он экстренно затормозил, но, разумеется, было уже поздно. Машина перевернулась, а двое пассажиров вылетели через боковые стекла. Оба погибли. Приехали сотрудники ГИБДД и сказали, что эта авария здесь уже вторая за день. И наверняка не последняя».
А вот например рассказ сибиряка: «Позапрошлым летом мы были в Иркутской области. Ехали по шоссе Братск – Усть-Илимск на свадьбу к друзьям. Дорога там просто ужасного качества. На очередной кочке или колдобине машину закрутило и унесло в кювет. Нас спасло только то, что мы были пристегнуты. Автомобиль приземлился на бок. Обошлось без переломов, но при ударе я надорвал внутреннюю мышцу позвоночника. Не мог сидеть, только стоять и лежать. Благо попался хороший доктор, он достаточно быстро помог мне восстановиться. На место подъезжали сотрудники ГИБДД и сказали: – Ничего страшного, тут почти каждый день кто-то бьется».
Но, возможно, эти и тысячи других историй мало интересны чиновникам из Минтранса. Ведь у них есть неплохая «оправдашка» от лица «Росавтодора», в котором в свое время признали, что улучшение состояния дорог ведет к росту числа ДТП. Так вот в чем причина российского бездорожья! Чиновники просто заботятся о простых россиянах, утверждая, что тише по колдобинам едешь – дальше будешь. Поэтому, не спрашивайте с нас, ребята, строго за выделенные прошлым годом на ремонт и строительство дорог почти 70 миллиардов рублей – истратили их как смогли.
При этом чиновники Росатводора признают, что причина каждой четвертой аварии – халатность дорожных служб: отсутствие разметки и знаков, плохое освещение, ямы и даже бетонные блоки на трассах. Сколько у этой четверти аварий смертельных исходов и тяжелых травм – там, наверху, никто считать не собирается.
Реальные цифры оппонируют министру
Зато проблема волнует простых россиян, большинство из которых считает, что в их регионах дороги ремонтируют из рук вон плохо. Состояние федеральных и региональных трасс высоко оценили около 8% респондентов, а качеством муниципальных (городских) дорог довольно еще меньше россиян – 3,4%. Проблемную ситуацию эксперты объясняют нехваткой денег в регионах и низким качеством ремонта.
По информации из Счетной палаты РФ, которая осенью прошлого года подводила итоги опроса о качестве дорожных работ за последние три года, более половины россиян (51%) считают, что в их области, городе или районе ремонтируются дороги, которые и так в нормальном состоянии, в то время как разбитыми никто не занимается. 54% респондентов сказали, что меньше чем через три года после ремонта трассы приходят в негодное состояние.
В целом состояние муниципальных (городских) дорог считают хорошим только 3,4% участников опроса, средним – 24,2%, плохим – 72,5%. С федеральными дорогами ситуация несколько лучше. Высокий уровень их содержания отметили 8,1% респондентов, достаточный – 44,7%, а неудовлетворительный – 47,2%. Похожие оценки россияне дали и региональным дорогам – подъездам к городам и федеральным трассам (7,9, 36,3 и 55,8% соответственно).
И, хотя большая часть автомобилистов не разделяет дороги на федеральные и региональные, состояние первых в последнее время реально улучшилось. Стопроцентное финансирование этого проекта из федерального дорожного фонда в течение последних нескольких лет сделало свое дело.
С региональными дорогами ситуация намного хуже. Только треть из них (35%) соответствует требованиям. В дорожном агентстве это связывают прежде всего с плохой наполняемостью региональных и муниципальных дорожных фондов, а также с нецелевым расходованием средств из них некоторыми регионами. К примеру, средства из дорожного фонда могут быть направлены на ремонт аварийного жилья или строительство нового детсада.
По данным ассоциации РАДОР, в 2014 году от требуемого финансирования на дороги регионы собрали меньше 20%, в 2015-м и 2016-м – чуть более 30%.
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор отметил, что больше всего проблем возникает в сельских поселениях, где часть дорог – бесхозная, а к некоторым населенным пунктам даже нет подъезда. Это мнение подтверждают и данные фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». В 2016 году он провел исследование и выяснил, что около 20% дорог в России – бесхозные.
Игорь Шпектор также подчеркнул, что в Общественную палату приходит много жалоб и на качество ремонта: «Из-за отсутствия водоотводных и дренажных систем на дорогах появляются колеи, проходит два-три года – и полотно опять разбито».
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что состояние региональных и муниципальных дорог зависит от возможностей субъектов: «В Москве дороги хорошие. Но в большинстве других регионов межмуниципальные трассы и городские улицы могут находиться в не самом удовлетворительном состоянии».
Что же касается «худших из худших» дорог, то, по мнению экспертов Domofond.ru, больше всего состоянием дорог недовольны жители Саратова и Ярославля, который в «хит-параде» городов с самыми несносными дорогами оказался на верхней ступеньке пьедестала.
Деньги есть – дороги нет
В свое время, расхваливая реализуемый правительством проект «Безопасные и качественные дороги», согласно которому к нормативному состоянию должны быть приведены дороги 37 крупнейших город страны, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал «с федерального уровня помогать и региональным, городским властям».
«В прошлом году было выделено почти 1,4 миллиарда рублей. В этом году в рамках приоритетного проекта по безопасным и качественным дорогам уже довели лимиты бюджетных ассигнований в размере 1 миллиарда рублей. В результате протяженность дорожной сети, которая соответствует нормативам, должна быть увеличена за этот период и должно быть снижено количество аварийных участков в полтора раза», – отметил тогда премьер-министр, находясь с официальным визитом в Омске.
Впрочем, на чём был основан оптимизм Дмитрия Медведева, не очень понятно. Поскольку в той же Омской области, где проходило совещание по вопросам дорожного хозяйства, ремонта дорог хватает всего на несколько месяцев. По словам замминистра транспорта Евгения Дитриха, в прошлом году Омская область получила из госбюджета значительную поддержку по линии дорожного хозяйства. При этом, по итогам мониторинга Росавтодора, не все отремонтированные участки соответствуют нормативам после прошедшей зимы. Из 67 км отремонтированных в прошлом году дорог на 65 км уже в апреле этого года обнаружены трещины.
Впрочем, схожая картина и во многих других областях и районах, что легко подтвердит любой автолюбитель. Возникает вопрос: если проблема плохих дорог не была решена в «тучные годы» высоких цен на нефть, то как же правительство собирается решать её сейчас при дефицитном бюджете?
Тем более, что традиционно давнюю проблему продолжают решать традиционно «совковыми» методами. «Денег на ремонт тратится много, а качество практически не улучшается, кроме, нескольких федеральных трасс. В Европе, где перепады температур ниже, чем у нас, асфальт кладут на специально подготовленную основу. А у нас, как все мы периодически наблюдаем, его могут положить на снег накануне зимы. – рассуждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. - Поэтому беда у нас не в отсутствии средств на дороги. Средства найти можно. Тем более, что в большинстве регионов затраты быстро окупятся, поскольку уменьшатся расходы на ремонт разбитых на колдобинах машин. То есть сократятся транспортные расходы перевозчиков. Весь мир строит хорошие дороги не из любви к человечеству, а из экономического расчёта. Даже в некоторых странах Африки это уже понимают. Современные технологии позволяют делать долговечные дороги. А у нас и только у нас до сих пор существует такое понятие, как ямочный ремонт.
Но дороги очень удобны для наших чиновников тем, что расходы на их строительство сложно проконтролировать. Если в столице или крупных городах ещё как-то можно определить, была ли соблюдена технология. То где-нибудь на дороге между двумя райцентрами в Сибири, что там клали под асфальт, нередко знает только Господь Бог, да строители из Средней Азии. Поэтому очень сложно определить, стоила ли дорога миллион долларов, который за неё заплатили по документам, или расходы были в два раза меньше».
У бездорожья есть причины – но нет повода делать выводы
Да, говоря о плохих дорогах в стране, тему коррупции не обойдешь стороной. Мол, она не дает нам нормально строить дороги, подрядные организации платят заказчикам, а они поэтому выбирают нерадивых исполнителей, и нерадивые исполнители все губят, и так далее.
И все-таки можно сказать, что хотя на строительстве дорог, конечно, воруют, но это не основная причина плохих дорог в России. Ну, или, скажем так, далеко не единственная.
Почему, например, говоря о чиновниках-казнокрадах, почти никто не поминает о том, как, собственно, дороги проектируются? А занимаются этим живые люди, которые учились в российских учебных заведениях. Качество образования не всегда соответствует требуемому уровню, и это касается всех специальностей. Почему у нас часто строят такие страшные дома? Потому что архитектор закончил институт году этак в 1980-м, а его учили те, кто закончили этот же институт в 1950-60е годы. Поэтому выходит так, что в 2014 году строят по стандартам пятидесятилетней давности. То же самое и с дорогами. Мало кто из проектировщиков занимается повышением квалификации, ездит на международные конференции, перенимает мировой опыт. Все пользуются багажом, полученным лет тридцать назад.
Люди смотрят на такого проектировщика с уважением, он уже наработал опыт. В проектных институтах сидят оторванные от реальности старые проектировщики. Они не интересуются ничем новым, не хотят учиться, их судят не по знаниям, а по выслуге лет. И уж точно не хотят перенимать иностранный опыт – мол, мы сами с усами.
Другая проблема – содержание дороги. Ведь мало ее построить – за ней нужен и уход. В зимний период – убирать снег, мыть барьерные ограждения, возобновлять разметку, подметать и мыть улицы, менять верхний слой дорожного полотна, производить ремонт ям. Ремонт дорог – отдельная большая тема, он подразделяется на текущий, капитальный и реконструкцию. Если своевременно не ремонтировать дорогу и неправильно ее обслуживать, то она быстро разрушается.
Из содержания и ремонта дорог вплывает другая проблема – низкое качество строительных материалов. Здесь же идет параллельно идет устаревшая нормативная документация дорог и регламенты, которые создавалась много лет назад и которая давно не соответствует нынешним требованиям и нагрузкам. Ненормативные нагрузки на дороги, которые много лет никто не контролировал, тоже здесь же, так же, как и не всегда достаточное, а порой «рваное» финансирование – три года уже продолжаются многомиллиардные вливания в проект ремонта федеральных трасс, а об остальных дорогах напрочь забыли.
Конечно, большую проблему при строительстве дорог составляет то, что Россия сама по себе очень большая страна – и все-таки одной из самых основных проблем специалисты считают отсутствие системного контроля.
В Москве проектирование и строительство дорог фактически находится в ведении строителей, у которых психология таксистов: если есть 2 ряда и стоит пробка, надо сделать 4 ряда. Они взяли и построили Садовое кольцо на миллион рядов. И что оно, едет? Не едет. Если просто дать дорожникам много денег, они построят еще много полос дорог на свое усмотрение. То же самое касается ремонта. У чиновников, которые должны следить за состояние дорог, нет никакого стимула ездить по городу и, замерять размеры ям, свою зарплату они получат в любом случае.
Хотя в той же Москве рядовому водителю ситуация с дорогами не очень заметна, потому что у города большой бюджет и можно каждый год асфальт заново класть. Но происходит это именно потому, что изначально он делается некачественно.
Но ведь кроме Москвы есть еще десятки тысяч километров матушки-России, где не просто нет таких денег, как у столицы – их чаще всего просто нет. Зато есть чиновники, которые в нужный момент всегда смогут подготовить правильный доклад.
Только вот станет ли меньше ямка на той дороге, где я накануне едва не оставил колесо? А ведь тоже избиратель – и 18 марта мне придется сделать свой выбор. За кого голосовать? За кандидата, представитель команды которого утверждает, что дороги есть, а я и десятки тысяч коллег-автомобилистов говорят – что их как не было, так и нет? Как говорится, моя твоя не понимает. Хотя нынче любому из «их» команды вранье сойдет с рук – голосовать-то кроме того, за кого не хочется, все равно больше не за кого.
Так что слово «дороги» и дальше продолжит оставаться синонимом слова «дураки». А какая-нибудь бабулька с приступом или роженица со схватками из удаленного села опять не дождутся медиков, потому что машина «скорой» застряла в грязи или снегу – а единственный местный тракторист, который мог бы их вытянуть, опять «забухал» в обиде на то, что ему опять не выдали зарплату за декабрь… позапрошлого года. Да только ерунда все это – главное там, где черным по белому в отчете у чиновника сказано об успехах, рекордах и выполненных наказах вышестоящих лиц. Если лица поверят – сверли дырку для орденов, если нет… перепишем отчет. Делов-то…
Сами-то особо по тем дорогам-«бездорогам» не ездим. Вон у того же министра транспорта Соколова что в декларации о доходах прописано – квартиры, квартиры, а машины где – хоть одна? Он что, пешком на работу ходит, или по небу летает? Какой-то сапожник без сапог получается.
По мне, так застройщик должен жить в доме, который он строил для людей, производитель продуктов питания должен сам есть то, что предлагает на продажу, большой чиновник от медицины обязан (а) ходить в те же поликлиники, которые оптимизирует, а министр транспорта должен ездить по тем дорогам, миф о плохом состоянии которых он накануне развеял. Не по выделенной полосе на лимузине с мигалкой – а на обычной машинке по обычной дороге. Тогда бы ему точно стало не до вранья о нормативах – тогда бы машинку стало жалко. И настало бы время засучить рукава – и работать, работать, работать. Но… лимузин по-прежнему с мигалкой, полоса выделена - так что, белоснежные манжеты остаются застегнутыми наглухо. Так отчеты писать легче…