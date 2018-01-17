Владельцам биткоинов посоветовали подготовиться к падению курса криптовалюты
«Экстремальная волатильность [биткоина] делает его использование в качестве валюты бессмысленным», - сообщил агентству Bloomberg глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор
Финансовые аналитики посоветовали инвесторам быть готовыми потерять все свои средства, вложенные в биткоины, в связи с падением курса криптовалюты.
«Экстремальная волатильность [биткоина] делает его использование в качестве валюты бессмысленным», - сообщил агентству Bloomberg глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор.
В минувший вторник, 16 января, курс биткоина упал на 12%, до 12 255 долларов. Пока это самый низкий показатель с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса биткоина в 14%.
Аналитики прогнозируют и падение других криптовалют. Курс Ethereum 16 января снизился на 14%, с 1 200 до 1 000 долларов, а курс Ripple снизился 21%.