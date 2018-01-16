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Экономика
16 января 10:45

Куриное мясо на российских прилавках может быть опасно для здоровья

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела проверку качество бедер цыплят-бройлеров шести российских брендов и пришла к выводу, что куриное мясо опасно для здоровья покупателей

Фото: otzovik.com

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела проверку качество бедер цыплят-бройлеров шести российских брендов и пришла к выводу, что куриное мясо опасно для здоровья покупателей. В мясе специалисты обнаружили антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора. Последний используется производителем для увеличения массы продукта.

«Росконтроль» проверил бедра цыплят-бройлеров брендов «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори», «То, что надо!» и «Каждый день». Во всех образцах, кроме «Петелинки» и «Ясных зорь», специалисты обнаружили недопустимое количество микроорганизмов. В некоторых образцах уровень показателя был в 20-30 раз выше нормы, что может говорить о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.

В мясе бренда «Ясные зори» обнаружили бактерию листерию, которая может стать причиной инфекционных заболеваний.

Куриные бедра бренда «Мираторг» и, вероятно, «Ржевского подворья» были со следами инъекций соляных растворов. Это может говорить о том, что производитель пытался увеличить массу продукта искусственным образом.

В образцах «Мираторга», «Петелинки» и «Ясных зорь» выявлены следы подмораживания.

Кроме того, некоторая продукция, имела неприятный запах и была плохо обескровлена.

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