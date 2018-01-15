«Гознак» разработал мобильное приложение для проверки подлинности денег
«Гознак» разработал мобильное приложение, с помощью которого можно определить подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые поступили в оборот в конце 2017 года. Россияне жалуются, что в магазинах продавцы отказываются принимать купюры к оплате
«Гознак» разработал мобильное приложение, с помощью которого можно определить подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые поступили в оборот в конце 2017 года.
Мобильное приложение называется «Банкноты 2017». Представитель «Гознака» сообщил РБК, что создание приложения обусловлено непривычностью новых банкнот для населения. Россияне жалуются, что в магазинах продавцы отказываются принимать купюры к оплате, опасаясь, что это подделка.
Проверка банкнот с помощью приложения должна помочь защитить пользователя от подделок. Само приложение содержит информацию о визуальной защите банкнот.
Мобильное приложение будет доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay с 18 января.
Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей изображены виды Севастополя, а на 2 тысячах рублей – Владивосток и космодром «Восточный» в Амурской области.