Госдума разрешит работодателям увольнять сотрудников за пьянство во внерабочее время
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые разрешат работодателям увольнять своих сотрудников за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения
Депутаты Госдумы подготовили поправки в Трудовой кодекс России, которые разрешат работодателям увольнять своих сотрудников за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время.
Авторы документа пояснили, что речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее».
В Трудовом кодексе предлагается зафиксировать право работодателей направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения.
Депутаты отметили, что 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с алкогольным опьянением сотрудников.
Появление на рабочем месте в состоянии опьянения является, согласно Трудовому кодексу, основанием для расторжения договора по инициативе работодателя. Факт опьянения должен быть подтвержден медицинским освидетельствованием или с помощью иных доказательств, которые должны быть оценены судом.