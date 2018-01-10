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Экономика
10 января 12:45

Российским чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда России разрешило государственным служащим не указывать в декларациях о доходах и имуществе криптовалюту. Виртуальную валюту ведомство приравняло к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме

Министерство труда России разрешило государственным служащим не указывать в декларациях о доходах и имуществе криптовалюту. Виртуальную валюту ведомство приравняло к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме, например, к подаркам. Согласно закону, такие доходы указывать необязательно.

Представитель министерства пояснил «Известиям», что криптовалюты исключены из деклараций о доходах, так как их оборот не отрегулирован законодательством.

Центробанк РФ считает криптовалюты рискованным финансовым инструментом, обращение которого в стране пока никак не контролируется. В свою очередь депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который определит условия инвестирования в криптовалюты.

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