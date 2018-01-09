Биржевой курс евро опустился ниже отметки в 68 рублей
Курс единой европейской валюты опустился ниже отметки в 68 рубля впервые с 7 ноября 2017 года. В ходе торгов на Московской валютной бирже во вторник, 9 января, евро подешевел на 70 копеек
Курс единой европейской валюты опустился ниже отметки в 68 рубля впервые с 7 ноября 2017 года. В ходе торгов на Московской валютной бирже во вторник, 9 января, евро подешевел на 70 копеек.
Сейчас евро торгуется на бирже по 67,98 рублей.
Курс американского доллара к рублю в начале торгов повысился на 0,12% и составил 57,05 рублей.
Официальный курс евро, установленный Центробанком на 10 января, снизился на 60 копеек и составил 68,2 рубля. Курс доллара установлен на уровне 57,04 рубля (минус 60 копеек).