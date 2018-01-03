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Экономика
03 января 14:01

В Сбербанке сообщили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

Руководство Сбербанка отчиталось о ликвидации совместно с правоохранительными органами системы по отмыванию денежных средств на территории Чеченской республики

Руководство Сбербанка отчиталось о ликвидации совместно с правоохранительными органами системы по отмыванию денежных средств на территории Чеченской республики.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2017 году в Чечне было выявлено несколько отмывочных каналов. «В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», - сообщил представитель Сбербанка РИА Новости.

Станислав Кузнецов отметил также, что никаких расследований на уровне правоохранительных органов в отношении бывшего главы Сбербанка в Чечне Саида-Магомеда Джабраилова не ведется. Он был уволен с занимаемой должности «на основании нарушений административного порядка».

Саид-Магомед Джабраилов обвиняется в хищении миллиарда рублей. В настоящее время он находится в розыске. По версии правоохранительных органов, Джабраилов создал 12 фирм-однодневок, через которые вывел и обналичил около миллиарда рублей.

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