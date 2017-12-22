Рост коммунальных тарифов в 2017 году в три раза превысил уровень инфляции
Эксперты говорят, что цены на коммуналку выросли не только из-за индексации тарифов в июле, а еще и по той причине, что россияне перестали экономить электричество, газ и воду
Темп роста тарифов за услуги ЖКХ в три раза превысил инфляцию. В 2017 году средняя сумма в квитанции составила 2700 рублей, что на 10% больше, чем в 2016 году.
Эксперты говорят, что цены на коммуналку выросли не только из-за индексации тарифов в июле, а еще и по той причине, что россияне перестали экономить электричество, газ и воду.
При этом в некоторых регионах суммы в квитанциях, напротив, уменьшились в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования банка «Русский стандарт».
Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ивановской области. Там средний чек составляет 2031 рубль, что на 72,43% больше, чем в прошлом году. А в Новосибирской области коммуналка подешевела с 7529 до 2778 рублей. В Архангельской области чек за ЖКУ сократился с 5356 до 3524 рублей. эксперты связывают такие показатели с тем, что россияне устанавливают счетчики и регулярно платят по счетам, избегая штрафных пеней.
Последняя индексация тарифов за услуги ЖКХ была 1 июля этого года. Тогда тарифы увеличились в среднем на 4%. При этом в январе-октябре инфляция составила 2,7%. Таким образом, средний чек за коммуналку увеличился в три раза больше инфляции.