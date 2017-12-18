В России более 20 млн человек живут за чертой бедности, но пенсионеров среди них нет
В Пенсионном фонде России сообщили радостную новость. В стране нет пенсионеров, которые по уровню доходов находятся за чертой бедности. Все россияне по выходу на пенсию получают ежемесячную выплату, которая превышает или равна прожиточному минимуму
В Пенсионном фонде России сообщили радостную новость. В стране нет пенсионеров, которые по уровню доходов находятся за чертой бедности. Все россияне по выходу на пенсию получают ежемесячную выплату, которая превышает или равна прожиточному минимуму, заявили в Фонде.
В России по состоянию на конец 2017 года насчитывается более 20 млн граждан, живущих за чертой бедности. В Пенсионном фонде считают, что пенсионеров в их числе нет.
В ПФР также сообщили, что с 1 января 2018 года страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4983 рублей в месяц.
В ответе ведомства говорится, что в текущем году федеральную социальную доплату к пенсии до уровня ПМП получили 3,9 млн человек. Всего в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей.
«Мы ожидаем, что пенсии будут расти и расти», - заявил председателя ПФР Антона Дроздова, слова которого приводит ТАСС. По данным фонда, средняя пенсия в 2018 году вырастет до 14 300 рублей, в 2019 году - до 14 900 рублей, а в 2020 году - 15 400 рублей.
Антон Дроздов заяви, что ПФР перечислит в банки причитающиеся россиянам пенсии до новогодних праздников.