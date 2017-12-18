Реальный уровень безработицы в России оказался вдвое выше официального
Реальный уровень безработицы в России выше официальных данных Росстата. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ. Эксперты центра исследования общественного мнения оценили уровень безработицы в 11%
Реальный уровень безработицы в России в два раза выше официальных данных Росстата. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ, в ходе проведенного исследования.
Эксперты центра исследования общественного мнения оценили уровень безработицы в 11%.
На момент проведения опроса 77% респондентов были трудоустроены, причем 12% из них - это работающие пенсионеры. Временно не работают 11% россиян, а 8% респондентов сообщили, что занимаются домашним хозяйством или находятся в декретном отпуске. Еще 4% - это студенты, сообщает РБК.
По данным Росстата, уровень безработицы в России оценивается в 5,1%. В Минэкономразвития считают, что безработица находится на исторически минимальных уровнях, а в ЦБ заявляют, что уровень безработицы находится в пределах естественных значений.
Эксперты ВЦИОМ также указывают на тренд повышения уровня безработицы среди людей старших возрастов. По данным социологов, среди безработных россиян 16% приходится на людей в возрасте от 45 до 59 лет.