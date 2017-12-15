Меню
Экономика
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Экономика
15 декабря 12:41

Совет Федерации предложил вывести из тени бизнес по аренде жилья на курортах

Совет Федерации предложил мелким арендодателям получать налоговые патенты без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению сенаторов, это поможет вывести из тени рынок арендного жилья

Фото: odessa-life.od.ua

Совет Федерации предложил мелким арендодателям (владельцам квартир и домов) получать налоговые патенты без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению сенаторов, это поможет вывести из тени рынок арендного жилья в частном секторе на российских курортах.

В Совете Федерации подсчитали, что в Крыму и Краснодарском крае насчитывается 100-150 тысяч арендодателей. Однако сейчас возможность купить патент существует только для индивидуальных предпринимателей.

«Вместе с Минфином в рабочем порядке мы обсуждаем возможность ее расширения для физических лиц и только для этого вида деятельности», - сообщил «Коммерсанту» член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Стоимость налогового патента от сдачи туристам недвижимости сенаторы предлагают передать региональным властям.

Фомин отметил, что регионы и муниципалитеты не получают никаких средств с бизнеса по сдаче в наем жилья, но, например, в Ялте до 50% туристов останавливаются в частном секторе, а не в гостиницах.

Сейчас физлица могут легализовать полученный от сдачи недвижимости доход, самостоятельно обратившись в налоговую инспекцию и заплатив 13%-й налог на доходы.

Глава правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян отметила, что патентная система поможет вывести из тени мелкий бизнес, однако по закону налоговики не могут запрашивать информацию о счетах физлиц, а без этого практически невозможно проконтролировать поступление средств.

Теги: Отдыхаем в России
Материалы по теме
Тульский пряник включат в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Генпрокуратура признала бесполезной деятельность «Корпорации развития Северного Кавказа»
В Ставрополье из-за введения курортного сбора пришлось ужесточить регистрацию туристов
Сейчас на главной
Горячие новости
Единороссы своих не проверяют
Комиссия Госдумы по контролю за декларациями, которую возглавляет депутат и экс-прокурор Наталья Поклонская, отказалась рассматривать запрос «Дождя» о проведении проверки в отношении члена «Единой России» Алексея Езубова
Горячие новости
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года
Совет Федерации в пятницу, 15 декабря, официально назначил дату выборов президента России. Голосование состоится 18 марта 2018 года. Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря, ровно за три месяца до выборов
Горячие новости
Промсвязьбанк ждет санации
Промсвязьбанк, который вошел в список рисковых банков по версии «Альфа-Капитал», пройдет процедуру финансового оздоровления. ЦБ РФ принял решение о введении в банке временной администрации и проведении санации, поскольку банк является системно значимым
Авторская колонка
Кавказ – сила, Москва – терпила
Недавно SMM-щик, который у меня работает, решил грубо пошутить про Рамзана Кадырова в моём твиттере. Я шутку быстро заблокировал и объяснил человеку, что в России шутить про Кадырова нельзя. Хорошо это или плохо – вопрос отдельный. Но есть правила игры, согласно которым про Рамзана нельзя шутить, его нельзя оскорблять, да и вообще лучше про чеченцев не шутить
Варламов Илья
Горячие новости
Тульский пряник включат в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Министерство культуры России намерено добиваться включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО тульского пряника. Об этом сообщила замглавы ведомства Алла Манилова
Горячие новости
«Аэрофлот» потратит на банкет в честь своего 95-летия 60 млн рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» потратит около 60 млн рублей на празднование своего 95-летия. В эту сумму входит банкет на 1500 человек с концертной программой. Также подрядчик должен организовать VIP-зону на 300 человек
Горячие новости
Пьяная новогодняя неделя – это особенность России
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект КПРФ, который предполагает сокращение новогодних каникул. Также был отклонен аналогичный законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР
Горячие новости
«Он мог бы и явиться в суд. Что в этом такого»
В ходе пресс-конференции Владимира Путина корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала президенту о существующих в России двух правовых реальностях
кабинет министров
Свита «короля» голосует за… «короля»
Кто из россиян вспомнил, что 12 декабря был день Конституции? Нынешнее 12 декабря пролетело обычными буднями. Праздник был до этого - первое лицо государства официально и прилюдно объявило о том, что идет на выборы президента.
Горячие новости
Президент, спортсмен и каскадер
Президент России Владимир Путин в 70-х годах снимался в кино. В основном он выполнял трюки в качестве каскадера. Вместе с ним в кино снимался его друг, а сейчас крупных бизнесмен Аркадий Ротенберг
Горячие новости
Российские футболисты могут стать следующими фигурантами допингового скандала
Российские футболисты могут стать следующим объектом допинговых провокаций в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков
Горячие новости
Ни праздника, ни свободных выборов
Мэрия Москвы выступила против проведения муниципальными депутатами Красносельского района праздника «День свободных выборов». Чиновники обратились в столичную прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов района и организатору акции Илье Яшину
Горячие новости
Чтобы хорошо сиделось
В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» обнаружили камеры для VIP-арестантов. Условия содержания в этих камерах намного лучше, чем в обычных. VIP-камеры в СИЗО обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы
Горячие новости
Черная икра полезна для законотворчества
В супермаркете, который работает в здании Государственной думы на Охотном ряду, появилась возможность продегустировать черную икру. Попробовать деликатес можно абсолютно бесплатно. Депутаты также могут купить черную икру по льготным ценам
Горячие новости
«Открытую Россию» закрыли для интернет-пользователей
Роскомнадзор обязал сервис микроблогов Twitter в течение суток удалить аккаунт «Открытой России», сайт которой ранее был заблокирован на территории всей России. В случае невыполнения предписания ведомства, Twiter также будет заблокирован
Горячие новости
Болезнь 21 века
Почти половина жителей крупных городов страдает номофобией – боязнью остаться без смартфона или оказаться вдали от него. Согласно исследованиям, каждый второй житель мегаполиса не расстается со своим смартфоном и берет его даже в душ и туалет
Горячие новости
Управделами президента потратит 1,5 млн рублей на черную икру и крабов
«Комбинат питания № 4» Управделами президента разместил заявку на сайте госзакупок на поставку крабов, омулей, муксунов, 3 кг черной икры, 6,5 икры горбуши и т.д
Авторская колонка
Спасибо Путину за Олимпиаду!
Наши спортсмены поедут на Олимпиаду. И выиграют там медали. И станут чемпионами. И российские телеканалы нам все это покажут. И российский флаг в честь наших чемпионов поднимут, и гимн прозвучит – в Шереметьево ...
Орехъ Антон