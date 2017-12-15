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Экономика
15 декабря 00:22

«Аэрофлот» потратит на банкет в честь своего 95-летия 60 млн рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» потратит около 60 млн рублей на празднование своего 95-летия. В эту сумму входит банкет на 1500 человек с концертной программой. Также подрядчик должен организовать VIP-зону на 300 человек

Авиакомпания «Аэрофлот» потратит около 60 млн рублей на празднование своего 95-летия. В эту сумму входит банкет на 1500 человек с концертной программой. Также подрядчик должен организовать VIP-зону на 300 человек.

Праздничное мероприятие состоится в конце апреля 2018 года в историческом здании, «соответствующем статусу» праздника.

Согласно заявке, опубликованной на сайте госзакупок 14 декабря, праздник должны провести ведущие с «высоким медийным рейтингом».

Также по сценарию праздника планируется дефиле бортпроводников в ретро-форме, а также вручение корпоративных премий и подарков.

Исполнитель госконтракта будет определен 24 января 2018 года.

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