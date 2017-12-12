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12 декабря 16:35

Российские работодатели вместо выплаты новогодних премий устроят сотрудникам корпоративы

Большинство российских работодателей откажется от праздничных выплат своим сотрудникам в конце года. Вместо премий для работников устроят новогодние корпоративы. Отказаться от выплаты премий решили 69% российских работодателей

Большинство российских работодателей откажется от праздничных выплат своим сотрудникам в конце года. Вместо премий для работников устроят новогодние корпоративы.

Отказаться от выплаты премий решили 69% российских работодателей. Остальные работодатели считают, что «13-я зарплата» все-таки должна быть выплачена.

По данным сайта Rabota.ru, в 2017 года число работодателей, которые собираются выдать новогодние поощрения и «тринадцатые» зарплаты своим сотрудникам, сократилось на 2,9% - до 31,1%.

47% компаний объяснили такую ситуацию сокращением бюджета, а 14,6% компаний сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов, покупку детских подарков и билеты на новогодние представления. Еще 6,6% работодателей считают, что у сотрудников «и так хорошие зарплаты», поэтому можно обойтись и без премии по итогам года.

«Большинство компаний заканчивают год хуже своих ожиданий. Значительное число работодателей не планируют существенных трат и увеличений расходов на мотивацию сотрудников», - отметил гендиректор Rabota.ru Александр Ветерков.

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