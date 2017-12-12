Transparency International нашла нарушения на 97 млрд рублей в госзакупках к ЧМ-2018
Екатеринбургский центр антикоррупционной организации Transparency International проверил госзакупки, связанные с дорожным строительством, в городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также в республике Удмуртия
Екатеринбургский центр антикоррупционной организации Transparency International проверил госзакупки, связанные с дорожным строительством, в городах-участниках Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также в республике Удмуртия (по просьбе движения «Автомобилисты Удмуртии»). Общая стоимость проверенных госконтрактов составила 201 млрд рублей. Согласно подсчетам борцов с коррупцией, из этой суммы 97 млрд рублей составили нарушения при строительстве. Материалы проверки направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Всего было проверено 1535 госзакупок в 12 регионах. Признаки нарушений были обнаружены в 435 закупках (28% от общего числа). Фактическая цена по госконтрактам на дорожное строительство, которые прошли с нарушениями, составила 96 млрд рублей, то есть на закупках удалось сэкономить всего 1,1 млрд рублей. При этом на закупках, которые прошли без нарушений, экономия составила почти 4 млрд рублей.
Больше всего нарушений Transparency International обнаружила в госзакупках Свердловской области. Там нарушения нанесли ущерб бюджету в размере 28,3 млрд рублей при общей стоимости контрактов 55,4 млрд рублей. Основным нарушением при проведении тендеров стала «подгонка» условий заявки под конкретного подрядчика.
В 66% закупок речь идет об установлении дополнительных требований к участникам тендера, а именно требование опыта исполнения аналогичных контрактов. Это является нарушением требования статьи 31 закона «О контрактной системе» и противоречит позициям Федеральной антимонопольной службы и Минэкономразвития.
В 16% закупок TI выявила необоснованное укрупнение лотов, то есть ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений. Такая практика не дает побороться за контракты небольшим компаниям, которые могли бы выполнить отдельные виды работ.
В 10% случаев имело место быть проведение закупок в форме открытых конкурсов или закупок у единственного поставщика, тогда как характер контракта требовал электронного аукциона. В TI приводят пример из трех контрактов на благоустройство территории вокруг московского стадиона «Спартак», заключенные 2 июня 2017 года (заказчик ГБУ «Автомобильные дороги»). Закупка у единственного поставщика была обоснована срочностью подготовки стадиона к матчам Кубка Конфедераций. Дата соревнования была известна заранее, так же как и стадионы, которые примут матчи. Таким образом, у заказчика явно было время на то, чтобы организовать работы на конкурентной основе.
В 8% госзакупок на дорожное строительство были выявлены иные нарушения законодательства, в том числе и завышение цен на работы.
Transparency International передала материалы проверки госзакупок в ФАС. По одному из тендеров ведомство уже возбудило административное дело, а Следственный комитет – уголовное. Дело возбуждено в отношении депутата городской думы Ижевска, который действовал от имени победителя торгов — ООО «Автодормостпроект». Депутат был задержан и помещен под домашний арест.
Всего борцы с коррупцией направили в прокуратуры регионов и ФАС 48 заявлений. К настоящему времени реакция поступила по 7 заявлениям. В TI отметили, что в большинстве случаев для ФАС достаточно устный объяснений заказчиков о невиновности, а приведенные борцами с коррупцией доводы не рассматриваются по существу.