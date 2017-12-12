ЦБ призвал банки активней принимать у россиян мелочь
Центробанк рекомендовал кредитно-финансовым организациям активней стимулировать население сдавать в банки монеты. Регулятор предлагает в этой связи разместить монетоприемные модули в офисах банковских учреждений
Центробанк рекомендовал кредитно-финансовым организациям активней стимулировать население сдавать в банки монеты. Регулятор предлагает в этой связи разместить монетоприемные модули в офисах банковских учреждений.
В ЦБ отметили, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.
При этом в ЦБ уже перестали принимать заказы на изготовление Гознаком монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.
В последние годы в России периодически обсуждают вопрос о полной отмене копеечных монет. Так, в 2010 году депутаты Госдумы планировали рассмотреть вопрос отмены копеек, однако соответствующий закон так и не был принят.