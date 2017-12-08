Правительство разрешило 126 компаниям засекречивать закупки из-за санкций
Правительство сформировало список из 126 компаний, закупки которых будут засекречены из-за антироссийских санкций. С 15 декабря торги этих компаний будут проходить на закрытых торговых площадках
Правительство сформировало список из 126 компаний, закупки которых будут засекречены из-за антироссийских санкций. С 15 декабря торги этих компаний будут проходить на закрытых торговых площадках.
Большая часть компаний из правительственного списка находится в государственной собственности. Это такие компании, как «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Россети», «Ростелеком», а также их дочерние структуры.
В списке есть и ФГУ «Главгосэкспертиза», которое уже находится под западными санкциями из-за участия в согласовании проектов моста через Керченский пролив. Поставщики стройматериалов для Крымского моста также вошли в реестр компаний с засекреченными закупками. Это «Гефест-М», Долгопрудненское НПО, Мытищинский машиностроительный завод, сообщает «КоммерсантЪ».
Еще один список включает в себя банки, операции с которыми для госкомпаний могут быть закрыты. В этом список включили банк «Россия», Мособлбанк, КБ «Рублев», Темпбанк и ряд малоизвестных региональных банков, которые работают со структурами фигуранта санкционного списка Геннадия Тимченко и ООО «Сахатранс» (угольный терминал в Ванино).
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о засекречивании госзакупок Службы внешней разведки, ФСБ России и Министерства обороны. Государственным компаниям также разрешили не раскрывать информацию о своих подрядчиках.