ФНС по ошибке насчитала россиянам пени на неуплату налогов на целый год вперед
Российские налогоплательщики пожаловались на высокий размер пеней, которые Федеральная налоговая служба начислила им за просроченные на несколько дней транспортные и имущественные налоги. Пени начисляются примерно в размере 10% от суммы налога
Российские налогоплательщики пожаловались на высокий размер пеней, которые Федеральная налоговая служба начислила им за просроченные на несколько дней транспортные и имущественные налоги. Пени начисляются примерно в размере 10% от суммы налога. В ведомстве признали ошибку и пообещали пересчитать пени по стандартной ставке. Гражданам также рекомендовали обращаться в службу по месту жительства, если размер налога и пеней им кажется завышенным.
Напомним, 1 декабря закончился срок уплаты налогов на транспорт, недвижимость и землю. Со 2 декабря налоговики стали начислять пени по неуплаченным налогам. Однако в этом году вместо привычных 2-3 рублей за просрочку стали начислять сотни рублей.
В сообществе «Синие ведерки» в соцсети Facebook один из налогоплательщиков сообщил, что за неуплату транспортного налога в размере 7 тысяч 222 рублей за пять дней просрочки ему начислили пеню в 810 рублей. Другому гражданину за 2 дня начислили пеню в 380 рублей, а после его обращения в налоговую долг сократился до 3 рублей. Получается, что за несколько дней просрочки налогоплательщикам насчитали долг за целый год.
В связи с многочисленными обращениями недовольных граждан на сайте ФНС появилось сообщение о том, что суммы пеней в личных кабинетах отображаются некорректно. В ведомстве объяснили ошибки техническим сбоем и пообещали пересчитать пени.
Налоговики также рекомендовали гражданам, несогласным с размером задолженности, перед оплатой обращаться в управления ФНС по месту жительства.