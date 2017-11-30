Авиакомпания «Аэрофлот» потратит 70 млн рублей на новогоднее шоу
Новогоднее шоу планируется показать в центре северной столицы с 28 по 31 декабря, а посетить его должны не менее 100 тысяч человек. Для этого победитель тендера должен организовать и провести широкую информационную кампанию
Национальная авиакомпания «Аэрофлот» потратит 70 млн рублей на проведение новогоднего шоу в Санкт-Петербурге с 28 по 31 декабря. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Новогоднее шоу планируется показать в центре северной столицы с 28 по 31 декабря, а посетить его должны не менее 100 тысяч человек. Для этого победитель тендера должен организовать и провести широкую информационную кампанию. Подрядчик должен разместить 83 рекламны конструкции в Петербурге, а также отрекламировать мероприятие на телевидении, радио и в социальных сетях.
В заявочной документации говорится, что новогоднее шоу должно сформировать образ дружественной авиакомпании, «подарившей жителям и гостям города праздник», а также укрепить имиджевую и конкурентную позицию «Аэрофлота» на российском авиарынке, отмечает «Открытая Россия».