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Экономика
28 ноября 09:10

Правительство выступило против запрета на продажу сигарет в ларьках

Минздрав предлагает запретить вейпы и кальяны в кафе, ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях, а также запретить продажу сигарет в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м.

Фото: planetasmi.ru

Правительство выступило против введения запрета на продажу табачной продукции в ларьках. Соответствующую меру в кабинете министров сочли дискриминационной.

Запрет на продажу сигарет в торговых объектах общей площадью менее 50 кв.м. прописан в новой антитабачной концепции Министерства здравоохранения. Концепция разрабатывалась в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе против табака, которая вступила в силу в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Минздрав предлагает запретить вейпы и кальяны в кафе, ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях, а также запретить продажу сигарет в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м.

Экспертный совет при правительстве выступил против введения запрета на продажу сигарет в ларьках. По мнению министров, это установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными, что является нарушением антимонопольного законодательства, сообщает РБК.

Это приведет к тому, что небольшие розные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке.

Кроме того, запрет продажи сигарет в ларьках и других торговых объектах площадью менее 50 кв. м. приведет к их резкому снижению рентабельности, сокращению количества рабочих мест и уменьшению местных доходов. Инициатива также может иметь негативное влияние на рост нелегальной торговли, так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно.

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