Федеральный центр решил забрать у Сахалина доходы от нефтяных проектов
Российское правительство предложило отнять у Сахалинской области почти четверть дохода и направить эти деньги в Фонд развития Дальнего Востока. С соответствующей инициативой выступил вице-премьер Юрий Трутнев
Российское правительство предложило отнять у Сахалинской области почти четверть дохода и направить эти деньги в Фонд развития Дальнего Востока. С соответствующей инициативой выступил вице-премьер Юрий Трутнев.
Кабмин предлагает забрать у региона деньги, которые он получает от реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Планируется, что с 2018 года федеральный бюджет будет забирать 75% налогов с указанных проектов, а 25% оставлять региону.
По данным «Коммерсанта», в 2016 году Сахалин получил примерно 73,1 млрд рублей в качестве налогов с «Сахалина-1» и «Сахалина-2». Это составило около 50% от всех поступлений в региональный бюджет.
В связи с падением мировых цен на нефть, прибыль от сахалинских проектов снизится. Ожидается, что в бюджет поступит 36 млрд рублей., однако из-за новых правил распределения доходов у региона останется только 12 млрд рублей.
Отметим, что Минфин давно планировал забрать у Сахалинской области часть доходов в пользу федерального бюджета. В правительстве уверены, что даже после изъятия 50 млрд рублей бюджет региона останется стабильным.