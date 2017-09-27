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Экономика
27 сентября 00:33

Росстат насчитал в стране более 20 миллионов бедных граждан

В России более 20 миллионов человек официально считаются бедными. По данным Росстата, по итогам первой половины 2017 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет 21,1 млн человек

Фото: tsjtrehgorka.ru

В России более 20 миллионов человек официально считаются бедными. По данным Росстата, по итогам первой половины 2017 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума составляет 21,1 млн человек.

В годовом исчислении показатель численности бедных снизился на 0,2% и составляет теперь 14,4% от общего числа жителей страны.

Согласно докладу, во втором квартале 2017 года численность бедных составила 20,2 млн человек против 22 млн человек в первом квартале. Для сравнения, в первом полугодии 2015 года бедных в стране было 15,1% от общего числа жителей, а в первой половине 2014 года - 13,1%. При этом с 2015 года в статистике учитываются данные по республике Крым и Севастополю.

Эксперты в свою очередь отмечают, что показатель уровня бедности имеет сезонный характер. Так, максимальный уровень бедности приходится на первый квартал, а минимальный - на четвертый квартал. Это происходит из-за выплаты премий в конце каждого года, сообщают «Новые известия».

Отметим, что размер прожиточного минимума за второй квартал в целом по России составил 10,3 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 11,2 тысяч рублей, для пенсионеров – 8,5 тысяч рублей, для детей – 10,2 тысяч рублей в месяц.

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