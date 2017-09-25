«ВИМ-Авиа» не хватает денег на топливо и обслуживание. Перевозчик может прекратить полеты
Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» столкнулась с нехваткой денежных средств на оплату топлива и аэропортового обслуживания. Кредиторы перевозчика оплатили полеты до середины дня 25 сентября
Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» столкнулась с нехваткой денежных средств на оплату топлива и аэропортового обслуживания. Кредиторы перевозчика оплатили полеты до середины дня 25 сентября.
По данным The Bell, денежные средства «ВИМ-Авиа» предоставили структуры, близкие к правительству республики Татарстана, где авиакомпания зарегистрирована официально. Деньги, в частности, предоставили компания «Татнефть», правительство региона и близкий к нему банк «Зенит».
Ранее «ВИМ-Авиа» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой предоставить госгарантии по кредитам. Запрос был передан в Минтранс для «формирования предложений», которые могут быть представлены в понедельник, 25 сентября.
Источники The Bell считают, что «ВИМ-Авиа» просуществует в лучшем случае до середины октября, после чего может прекратить работу.
Напомним, на минувшей неделе «ВИМ-Авиа» задержала 14 своих рейсов из московского аэропорта «Домодедово». Задержки связаны с долгом авиакомпании за топливо.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил московскому следственному управлению на транспорте провести проверку в связи с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» и принять процессуальное решение по итогам проверки.