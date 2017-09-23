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23 сентября 08:15

Московские власти потратят 2,6 млрд рублей на благоустройство территории вокруг МЦК

Московское правительство вложит 2,6 млрд рублей в благоустройство территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК). Деньги будут потрачены на плитку, замену бордюров, высадку деревьев и расширение тротуаров

Фото: Общая Газета

Московское правительство вложит 2,6 млрд рублей в благоустройство территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК). Деньги будут потрачены на плитку, замену бордюров, высадку деревьев и расширение тротуаров. Причем на 25 станциях МЦК работы по благоустройству будут проводиться повторно.

Минувшим летом московские власти подвели итоги тендеров на благоустройство территории  вокруг 31 станции МЦК. Общая стоимость госконтрактов составляет 2 млрд рублей. В сентябре было объявлено еще восемь конкурсов на повторное благоустройство территории около 25 станций. «Дополнительные» работы обойдутся городскому бюджету в 458 млн рублей. Еще 146 млн рублей потратят на проектирование и авторский надзор за строительными работами на двух этапах, сообщает РБК.

Общая площадь благоустройства составит 221,5 га. Работы включают в себя укладку асфальта и плитки, замену бордюров, ремонт ливневой канализации, установку фонарей, остановок общественного транспорта, велопарковок и велобоксов, расширение тротуаров и высадку деревьев.

Подрядчиками ремонтных работ станут компании-участники программы «Моя улица» - ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». Владельцем «Стройстандарта» ранее являлся сотрудник группы компаний «Ташир» Максим Громов. В 2014-2015 гг эта компания получила госконтракты на общую сумму 116,2 млрд рублей.

Компания «Дорстройинвест», которая была зарегистрирована в 2015 году, получила в 2017 году госконтракт на благоустройство одного из объектов Минздрава стоимостью 496 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории вокруг МЦК будет проведена дополнительное благоустройство. «Мы, когда запускали МЦК, вывезли оттуда сотни тысяч тонн мусора - строительного, бытового, какого угодно. Там просто кошмар что творилось. В 2017 году должны благоустроить пешеходные дорожки и тропинки, чтобы люди могли подходить к станциям», - заявил градоначальник.

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