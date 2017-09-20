Правительство отказало «Почте России» в государственном финансировании
Российское правительство отказало ФГУП «Почта России» в субсидировании. Такой вопрос не рассматривается кабинетом министров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович
Российское правительство отказало ФГУП «Почта России» в субсидировании. Такой вопрос не рассматривается кабинетом министров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
По словам г-на Дворковича, средства из федерального бюджета организации выделяться не будут, однако правительства отдельных регионов оказывает финансовую помощь «Почте России», что формально является государственной поддержкой, сообщает «Интерфакс».
Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что компания заинтересована в поддержке со стороны государства, в том числе финансовой. По словам директора ФГУП, с государственным финансированием организация могла бы работать намного лучше.
Господдержка «Почте России» необходима, потому что компания работает в удаленных регионах, где это коммерчески невыгодно.