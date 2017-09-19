Глава Минэкономразвития рапортовал о росте доходов населения и доступности жилья
В России недвижимость стала доступна простым гражданам «как никогда ранее за всю историю соотношений ипотечного платежа и средней зарплаты». Об сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Фото: KP.ru
В России недвижимость стала доступна простым гражданам «как никогда ранее за всю историю соотношений ипотечного платежа и средней зарплаты». Об сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Максим Орешкин рассказал, что повысить доступность недвижимости для россиян удалось за счет роста средних зарплат в номинальном выражении притом, что стоимость квадратного метра жилья за это время осталась неизменной.
Также министр сообщил о снижении ставок по ипотеке, которые в настоящее время составляют около 9%.
«Опережающий рост номинальной заработной платы и снижение процентных ставок по ипотечным кредитам сделали недвижимость максимально доступной», - заявил г-н Орешкин, слова которого приводит РИА Новости.