Клиенты Сбербанка сообщили об отсутствии доступа к сервису онлайн-банк
Клиенты Сбербанка сообщили об очередном сбое в работе онлай-банка. Пользователи рассказали в соцсетях о невозможности подключиться к сервису как через мобильное приложение, так и через сайт
Клиенты Сбербанка сообщили об очередном сбое в работе онлай-банка. Пользователи рассказали в соцсетях о невозможности подключиться к сервису как через мобильное приложение, так и через сайт.
Судя по сообщениям на официальной странице Сбербанка в Twitter, проблема с доступом к онлайн-банку возникла у клиентов из разных городов страны.
В службе поддержки Сбербанка пообещали разобраться с проблемой. «В настоящее время некоторые пользователи приложения Сбербанка Онлайн на Android и пользователи веб-версии Сбербанка Онлайн могут испытывать проблемы с входом в систему. Проблема будет устранена в ближайшее время», - сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации.