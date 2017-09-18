Россияне заплатят на развитие Крыма высокими ценами на бензин и связь
В правительстве решили отказаться от финансирования Донбасса в пользу российских регионов, а также предложили дополнительно повысить акциз на топливо. Еще одно предложение - увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания
Российские власти ищут дополнительные источники доходов, чтобы в дальнейшем направить эти средства на развитие республики Крым и Калининградской области. Ранее в правительстве уже решили отказаться от финансирования Донбасса в пользу российских регионов, а также предложили дополнительно повысить акциз на топливо. Еще одно предложение - увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил заняться развитием Крыма и Калининградской области. На исполнение данного поручения правительству необходимо 165 млрд рублей. Изыскивать средства министры предлагают за счет повышения налогов и сборов.
Один из предлагаемых вариантов – это повышение сборов с телекоммуникационных операторов в резерв универсального обслуживания. Резерв универсального обслуживания - это специальный фонд, куда все операторы связи отчисляют 1,2% выручки. В 2016 году размер резерва составил 13,7 млрд рублей. Аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017–2019 годы.
Как сообщает РБК, Министерству финансов, Министерству связи и массовых коммуникаций и Федеральной антимонопольной службе было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов.
Помимо этого, правительство рассмотрит возможность сокращения бюджетных расходов на таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет, которые государственный «Ростелеком» в рамках проекта устранения «цифрового неравенства» устанавливает в регионах на средства из резерва.
Эксперты говорят, что увеличение сборов станет серьезной финансовой нагрузкой для операторов с учетом их миллиардных расходов на реализацию «закона Яровой» по хранению данных о звонках и переписке пользователей.
Как и расходы на «закон Яровой», повышение сборов в резерв операторы будут компенсировать за счет абонентов. Таким образом, абонентам уже сейчас надо морально готовиться к повышению тарифов на сотовую связь и интернет.
Ранее российские власти для изыскания средств на развитие Крыма и Калининградской области предложили сократить траты на гуманитарную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Кроме того, правительство приняло решение о дополнительном повышении акциза на топливо на один рубль.