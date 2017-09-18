Правительство приняло решение дополнительно повысить акцизы на топливо
Российское правительство приняло решение о дополнительном повышении акцизов на топливо на один рубль за литр. Повышение будет произведено в два этапа (по 50 копеек). Собранные деньги пойдут на развитие дорог в Крыму и Калининградской области
Российское правительство приняло решение о дополнительном повышении акцизов на топливо на один рубль за литр. Повышение будет произведено в два этапа (по 50 копеек). В правительстве заявили, что собранные за счет повышения топливного акциза деньги пойдут на развитие дорог в Крыму и Калининградской области.
Министерство транспорта предлагает провести повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году в два этапа по 50 копеек за 1 литр. Повышение должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля, сообщает РБК.
Стоит отметить, что предлагаемое повышение акцизов на 50 копеек превышает индексацию, предусмотренную Налоговым кодексом в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 л бензина и 23 копеек за 1 л дизельного топлива.
Дополнительные доходы от повышения топливного акциза составят 55-60 млрд рублей. При этом розничная стоимость бензина может повыситься на 1,5% или на 60 копеек.
В Минтрансе отметили, что собранные средства пойдут, в частности, на завершение строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Речь идет о сумме в размере 40 млрд рублей. Еще один претендент на получение денег – это крымская трасса «Таврида» стоимостью 140 млрд рублей.