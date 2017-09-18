Меню
Экономика
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Экономика
18 сентября 08:11

Правительство приняло решение дополнительно повысить акцизы на топливо

Российское правительство приняло решение о дополнительном повышении акцизов на топливо на один рубль за литр. Повышение будет произведено в два этапа (по 50 копеек). Собранные деньги пойдут на развитие дорог в Крыму и Калининградской области

Российское правительство приняло решение о дополнительном повышении акцизов на топливо на один рубль за литр. Повышение будет произведено в два этапа (по 50 копеек). В правительстве заявили, что собранные за счет повышения топливного акциза деньги пойдут на развитие дорог в Крыму и Калининградской области.

Министерство транспорта предлагает провести повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году в два этапа по 50 копеек за 1 литр. Повышение должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля, сообщает РБК.

Стоит отметить, что предлагаемое повышение акцизов на 50 копеек превышает индексацию, предусмотренную Налоговым кодексом в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 л бензина и 23 копеек за 1 л дизельного топлива.

Дополнительные доходы от повышения топливного акциза составят 55-60 млрд рублей. При этом розничная стоимость бензина может повыситься на 1,5% или на 60 копеек.

В Минтрансе отметили, что собранные средства пойдут, в частности, на завершение строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Речь идет о сумме в размере 40 млрд рублей. Еще один претендент на получение денег – это крымская трасса «Таврида» стоимостью 140 млрд рублей.

Материалы по теме
Автомобилисты Крыма пожаловались на дефицит бензина в республике
Власти Крыма озаботились повышением стоимости бензина на местных АЗС
Стоимость литра бензина Аи-95 впервые превысила отметку в 40 рублей
Сейчас на главной
выборы
«Радаевщина» избирательной системы
Так вышло, что директор саратовской школы № 56 Марина Радаева теперь без преувеличения известна всей стране. Нет, она не совершила подвиг и не стала лучшим педагогом РФ – она просто лишний раз показала, как устроена в нашей стране власть ...
Горячие новости
«Не служил - не клоун»
Участники акции представились «антивоенными активистами клоунского государства». Клоуны держали в руках плакаты с подписями: «Оно воюет», «Нам нужны враги», «Не служил - не клоун». Активисты также потребовали увеличить военный бюджет страны
Горячие новости
Клиенты Сбербанка сообщили об отсутствии доступа к онлайн-банку
Клиенты Сбербанка сообщили об очередном сбое в работе онлай-банка. Пользователи рассказали в соцсетях о невозможности подключиться к сервису как через мобильное приложение, так и через сайт
Горячие новости
Все для Крыма, все для победы
В правительстве решили отказаться от финансирования Донбасса в пользу российских регионов, а также предложили дополнительно повысить акциз на топливо. Еще одно предложение - увеличить сборы с операторов связи в резерв универсального обслуживания
Горячие новости
Клиенты дилера BMW не дождались своих машин
Российское представительство BMW приостановило сотрудничество со своим официальным дилером «Независимость» из-за скандала с выдачей автомобилей покупателям. Клиенты автоцентра пожаловались, что им отказываются выдавать уже оплаченные машины
Горячие новости
Европу ожидает мини-ледниковый период
Будущая зима в европейской части станет самой холодной в текущем столетии. Такой прогноз озвучили западные климатологи. По их данным, похолодание затронет всю Европу, однако сильнее всего может пострадать Великобритания
Горячие новости
Российские биатлонистки попали в ДТП под Красноярском
Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в Красноярском крае. Автомобиль спортсменок вылетел в кювет после того, как лобовое стекло Audi Q5 пробил металлический предмет
Горячие новости
В компании сына генпрокурора Артема Чайки выявили растрату 150 млн рублей
Правоохранительные органы выявили крупную растрату средств в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», совладельцем которой является один из сыновей генпрокурора Юрия Чайки
Горячие новости
Храните деньги в офшоре. Если, конечно, они у вас есть
На счетах в офшорных зонах по состоянию на 2017 год хранится 8% всех денег на земле, что составляет 10% от мирового ВВП или 5,6 трлн долларов. Российские граждане хранят в офшорах 60% от ВВП страны или один триллион долларов (60 трлн рублей)
Горячие новости
В Москве неизвестные напали на главу столичного штаба Алексея Навального
В Москве неизвестные напали на соратника Алексея Навального и главу его столичного предвыборного штаба Николая Ляскина. Оппозиционера избили его трубой. В настоящее время его везут в Институт имени Склифосовского
Горячие новости
«Это мешает репутации горнолыжного курорта»
Администрация сочинского горнолыжного центра «Роза-Хутор» запретила на своих трассах тренировки детей-инвалидов. Представитель курорта заявил, что это «мешает их репутации»
Техномир
Не играми едиными
Давайте попробуем разобраться, насколько грандиозными являются мероприятия Игромир и Comic Con Russia. Кто-то видит в компьютерных играх бесполезную трату денег и времени, но для других весь этот «набор пикселей» является поистине искусством
Горячие новости
Волна отставок губернаторов начнется с Нижегородской области
Один из губернаторов, которых Кремль отправит в отставку осенью текущего года, может стать глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Основной причиной его отставки политологи называют конфликт внутри региональных элит
Горячие новости
Министр юстиции Монако подвела дружба с олигархом Дмитрием Рыболовлевым
Глава Министерства юстиции Монако Филипп Нармино лишился занимаемой должности из-за дружеских отношений с российским миллиардером. Об отставке министра было объявлено 14 сентября
Сергей Собянин
Раз Собянин, два Собянин, будет денежка
Что это – возвращение к советским временам, где тоже был порядок минимального упоминания тех или иных видных деятелей СССР в отдельно взятом материале? Или Собянину просто нравится читать свою фамилию в газетах?
Горячие новости
В лондонском метрополитене прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В метрополитене Лондона утром в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Точно информации о пострадавших пока нет. Лондонская газета Metro сообщает о том, что несколько человек в результате взрыва получили ожоги
Горячие новости
По делу о телефонном терроризме задержали подростков
Правоохранительные органы задержали по делу о массовых звонках с ложными сообщениями о бомбах несколько человек. Задержанными оказались подростки, которые узнали о массовой эвакуации и решили похулиганить
Авторская колонка
Вам звонит ИГИЛ
Теперь даже не знаю, нужно ли добавлять после аббревиатуры ИГИЛ примечание, что эта организация запрещена на территории России. В ней стало намного больше гуманизма. Раньше-то эти суки бомбы взрывали, людей губили и калечили, а теперь всего лишь звОнят по телефону ...
Орехъ Антон