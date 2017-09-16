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Экономика
16 сентября 07:50

Российские граждане прячут в офшорных зонах более 60% от ВВП страны

На счетах в офшорных зонах по состоянию на 2017 год хранится 8% всех денег на земле, что составляет 10% от мирового ВВП или 5,6 трлн долларов. Российские граждане хранят в офшорах 60% от ВВП страны или один триллион долларов (60 трлн рублей)

Фото: Msgrealestate.ru

На счетах в офшорных зонах по состоянию на 2017 год хранится 8% всех денег на земле, что составляет 10% от мирового ВВП или 5,6 трлн долларов. Российские граждане хранят в офшорах 60% от ВВП страны или один триллион долларов (60 трлн рублей).

По данным американской некоммерческой организации «Национальное бюро экономических исследований» (NBER), размер офшорных активов значительно отличается для разных стран. Так, меньше всего средств скрывают в офшорах жители скандинавских стран (2% ВВП). Жители стран Центральной Европы хранят на счетах в офшорах 15% от ВВП. Россияне, а также жители стран Персидского залива и Латинской Америки прячут около 60% от ВВП.

При этом точные размеры офшорных активов оценить достаточно трудно в связи с принятой для данных «особых» зон практики банковской секретности.

В 2006-2007 годах 45-50% всех офшорных активов приходилось на Швейцарии, однако из-за политики глобальной деофшоризации ее доля сократилась до 30%. Вторым по значимости финансовым центром среди офшоров является Гонконг, сообщает «КоммерсантЪ».

Стоит отметить, что с 2016 года Швейцария, Люксембург, Нормандские Острова, Гонконг и ряд других юрисдикций стали раскрывать информацию о размерах активов, которые держат в их банках иностранные граждане. Кроме того, дополнительную информацию об офшорных активах эксперты узнали из так называемого «панамского досье».

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