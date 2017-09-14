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Экономика
14 сентября 14:49

Туркомпании отчитались о проданных турах. Некоторые туристы отдохнули за границей за 94 рубля

Российские туристические компании направили в Ростуризм отчеты об отправленных на отдых за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездных направлениях турах. Такие отчеты туроператоры должны направлять профильному ведомству с весны 2017 года

Российские туристические компании направили в Ростуризм отчеты об отправленных на отдых за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездных направлениях турах. Такие отчеты туроператоры должны направлять профильному ведомству с весны 2017 года.

Согласно отчетам, некоторым россиянам в 2016 году удалось отдохнуть за границей всего за 100 рублей и даже меньше. Например, туроператор «Ника-Тур ДВ» из Хабаровска отчитался перед Ростуризмом почти о 7,9 тыс. туристов, которые были отправлены за границу. При этом общая цена всех реализованных им туров за границу составила 741,3 тыс. рублей. Таким образом, в среднем один заграничный тур обошелся путешественникам всего в 94 рубля с человека.

Клиенты туроператора «Бригантина» из поселка Забайкальска Иркутской области приобрели путевки по 180 рублей (22,4 тыс. клиентов при общей стоимости туров в 4 млн рублей), сообщает РБК.

Ростуризм обязал туркомпании отчитываться о проданных путевках после массового краха компаний в 2014 году, в результате чего пострадали более 75 тысяч человек. От заявленной общей цены проданных на выездных направлениях турах зависит размер выплат компании в фонд ее персональной ответственности. Средства из этого фонда в случае краха компания идут на выплаты клиентам.

После того, как на отчеты туркомпаний с путевками по цене от 60 до 600 рублей обратили внимание журналисты, некоторые компании изменили данные в своих отчетах. Так, компании «Мега-Тур» из Благовещенска и «Кубаньтурист» из Краснодара опубликовали данные, согласно которым средняя цена тура составила 21 и 33 тысячи рублей соответственно. При этом ранее у них были указаны 21 и 33 рубля за путевку.

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