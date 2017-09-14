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14 сентября 06:25

Россия ежегодно теряет из-за санкций 15 млрд долларов, а Евросоюз – 38 млрд долларов

Антироссийские санкции привели к огромным финансовым потерям, но не дали должного эффекта и вовсе оказались контрпродуктивными, в частности потому, что в результате глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику они затронули сами страны-инициаторы

Фото: Rbc.ru

Российская экономика ежегодно теряет из-за санкций, введенных западными странами после присоединения Крыма, 15 млрд долларов. Всего с момента введения санкций (весна 2014 года) прямые потери составили 55 млрд долларов. Потери Евросоюза от санкций оцениваются в 38 млрд долларов в год.

В докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири говорится, что в странах Евросоюза и в России санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 млрд долларов, не имея при этом никакого явного положительного воздействия.

Экономические санкции приводят к ежемесячным потерям европейской экономикой 3,2 млрд долларов (более 38 млрд долларов в год). При этом прямые потери российской экономики составляют около 15 млрд долларов в год.

Идрис Джазаири считает, что антироссийские санкции привели к огромным финансовым потерям, но не дали должного эффекта и вовсе оказались контрпродуктивными, в частности потому, что в результате глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику они затронули сами страны-инициаторы, сообщает РИА Новости.

Россия в свою очередь смогла минимизировать отрицательный эффект от западных антироссийских санкций эффективной экономической политикой и быстрой реакцией российского рынка. Больший урон экономике России принесло падение мировых цен на нефть, а не санкции.

В то же время западные санкции привели к увеличению россиян, живущих за чертой бедности с доходом до 10 тысяч рублей в месяц. Если в 2013 году число таких граждан составляло 15,5 млн человек, то к 2016 году цифра выросла до 19,8 млн человек.

Впервые антироссийские санкции были введены США и странами Евросоюза  весной 2014 года после присоединения к России республики Крым  и начала военных действий на востоке Украины. С 2014 года срок действия санкций неоднократно продлевался.

Россия в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго, которое предусматривает запрет на ввоз в страну овощей, фруктов, рыбы, мяса и молочной продукции из США и стран ЕС.

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