Омские фермеры точат вилы
Местные власти обещают прекратить беспредел по уничтожению фермерских и подсобных хозяйств – но люди им не верят
Решили застить глаза?
Возможно, августовский митинг фермеров на театральной площади в областном центре местных чиновников, если и не напугал, то, как минимум, заставил отреагировать. Недавно в Минсельхозпроде Омской области прошел круглый стол, посвященный вопросам ликвидации африканской чумы свиней с участием представителей ветеринарных и надзорных служб, муниципальных глав и самих животноводов.
Чиновники дали понять омским крестьянам, сильно пострадавшим из-за эпидемии африканской чумы, что власть переживает за них. И постарается компенсировать их потери. И даже начали это делать – первые 26 миллионов уже ушли адресатам, еще 75 миллионов на подходе.
Но вот что интересно – министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов пообещал не запрещать разведение свиней в ЛПХ, несмотря на жесткую «античумную» политику, а фермерам где намекая, где прямым текстом чиновники на местах уже настоятельно «рекомендуют» сменить «профиль» деятельности и начать разводить что-нибудь помимо свиней – птицу или КРС. Выходит так, что с одной стороны обещают помощь, с другой – просят… удалиться «со сцены».
Те, кого просят удалиться, в августе со всех районов прибыли в Омск. На митинг. Больше сотни человек обратились к местным и федеральным властям: «Не губите село», «Не доводите нас до отчаяния», «Не дайте крестьянам вымереть как мамонтам».
Выбивать как мамонтов крестьян начали с операции «Техрегламент» несколько лет назад, когда собственников фермерских и подсобных хозяйств обязали сдавать в убойные пункты скота, которых в Омской области раз-два и обчелся.
Позже к «Техрегламенту» добавилась африканская чума, из-за которой власти пустили под нож буквально всех свиней частных подворий. А люди не верят чиновникам, считая, что никакой чумы в их регионе нет.
«АЧС возникает там, где слишком много поголовья. Чиновники просто тыкают по карте и говорят: вот тут должна прийти чума. Людям никакой документации не показывают, не дают на руки бумаги, что действительно это чума. Если захотим обратиться в суд – нам не с чем, одни слова». – считают фермеры, грозя защищать свое добро с ружьями и вилами.
Бед от нововведения для крестьян тьма. Процесс доставки требует много сил, нервов, времени и средств. При этом можно сразу программировать и потери – при транспортировке свинка теряет до трети живого веса.
«Надо заказывать машину, покупать оборудование для перевозки... А загнать свинью в клетку – отдельная песня: если она невыгульная, попробуй ее загони. Один я не справлюсь, клетку с весом 100 килограммов в машину не загружу, надо как минимум еще мужика на подмогу, не бесплатно, само собой. При такой перевозке у свиньи будут травмы, а гематомное мясо, естественно, удаляется. Привозишь скотину на убойный пункт, а там – очередь. Хорошо, если примут к вечеру, а если не примут, придется обратно везти, а утром – снова на скотобойню. Ну и за клеймо платить надо, за охлаждение, за разделку туши, при этом убойный пункт забирает себе бесплатно ливер и головы». – описывал свои мучения один из митингующих фермер Юрий Фалькенберг.
«Вырезают всех подряд по беспределу, – кричали люди. – Никаких ветеринарных документов не предъявляют, никаких анализов, экспертиз. Мы даже в суд подать не можем – никаких бумаг на руках».
«Не бывает так, что заболел одни поросенок, а остальные 40 – здоровые, если уж чума, то она косит всех».
Фермер Алексей Зобин рассказывает: «В нашем поселке уничтожили 2 тысячи поросят, из них сто моих, и тут же началось строительство нового свинокомплекса.
«Эти АЧС, техрегламенты прикончат все подсобные хозяйства, но вилы-то у людей останутся, это власть должна понимать!»
Может, все от того, что «основа продовольственной безопасности – не подсобные и фермерские хозяйства, а крупные агропредприятия» – так сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сам выходец из крупного агрохолдинга? И сей лозунг во многих регионах приняли на вооружение, как руководство к действию.
И, кстати, агрохолдинги «чума свиней» в Омской области, как и всюду по стране, обошла стороной. Под нож пущено 13,5 тысяч голов, в подавляющем большинстве абсолютно здоровых, и практически стопроцентно – из частных дворов.
Люди ожесточены – многие реально говорят о возможности защищаться от непрошенных гостей силовыми методами. «У меня нет ружья, но есть газовый баллончик, есть топор, есть вилы, и если ко мне придут... – говорит один из фермеров. – А кого мне бояться? Путина?». Похоже, страшней все-таки выглядит голодная смерть близких, которая от многих уже не так и далека.
Как выжить сегодня и завтра?
Словно не слыша народного крика, местные власти рассказывают байки о том, как не бросят людей один на один с бедой. «Всем, у кого изъято поголовье свиней, мы будем выплачивать компенсации. Мы возместим людям ущерб от потери свиней», – цитирует пресс-служба самого губернатора Виктора Назарова, который сам людям в глаза посмотреть, видимо, постеснялся.
Как, впрочем, не нашлось, что сказать крестьянам и другим омским чиновникам, кроме обещаний компенсаций. А люди не понимают, как жить дальше. Да, потери частично погасятся компенсациями, можно будет отдать кредиты, взятые ранее – но каким образом подготовиться к следующему сезону?
Взять на вооружение совет властей и заняться индюшатиной или крупным рогатым? Ну, а если и они начнут кому-то завтра мешать – тогда что, очередная чума, сибирская язва или птичий грипп?
Что интересно, открытым текстом говоря о том, ради кого местная власть старается – то бишь, ради агрохолдингов, местные фермеры не забывали «всуе» и Дмитрия Медведева энд «Мироторг», и Александра Ткачева энд его семейный подряд, пустивший корни на весь российский юг.
Редкий представитель власти, поддерживающий фермеров и крестьян, депутат Совета Омского района Татьяна Лукина живет в селе Пушкино Омского района, содержит ЛПХ, проблему знает не понаслышке: «До сих официальной информации о том, что будет с частными хозяйствами завтра, нет. Обращение к губернатору Назарову ничего не дало».
Еще один представитель власти законодательной – общественный помощник депутата Госдумы Виктора Шрейдера, бывший спикер Омского горсовета Александр Цымбалист призвал сельчан сплотиться и дать отпор силам, которые заинтересованы в уничтожении крестьянства. Он вспомнил 1990-е годы, когда страну завалили дешевыми и некачественными продуктами из Европы и США, тем самым почти уничтожив отечественную пищевую и перерабатывающую промышленность. Сейчас уничтожают частников, давая дорогу холдингам.
Но вспоминать историю одно, а жить на селе сегодня – другое. Крестьянин продал свинку на мясо – отдал кредит или его часть, продал другую – собрал ребенка в школу. Пока за счет компенсаций или тотальной распродажи поголовья деньги какие-то есть, но на следующий год селянам грозит разорение.
Вокруг поселений, где введен режим ЧС, стоят охранные посты, а все машины и люди, покидающие района, обрабатываются, запрещено вывозить животных и мясо. Также местным личным фермерским хозяйствам запрещено 1 год заниматься свиноводством. Причина одна – высок риск заразиться.
Карантинные меры оставили без дела десятки фермеров – зачастую свиноводство было единственным источником их дохода. Однако для некоторых лишение поголовья – нечто большее, чем потеря денег.
Не слаще жизнь и у тех, кто живет вне зоны АЧС. В таких местах вся власть у самого крупного омского производителя, сегодня больше смахивающего на чужеземного агрессора.
«Мы попали под каток «Омского бекона». Нас поставили в такие рамки выживания, что мы добровольно сдались. Наши правители сделали так, что мы не можем выезжать на рынок, не можем реализовать продукцию. На эти деньги мы не можем приобретать корма для скота, который растет и его надо реализовать.
У нас практически осадное положение. На каждой улице, на каждом перекрестке стоит охрана «Омского бекона». Идет визуальный досмотр транспорта. Если где-то какие-то передвижения, это будет известно всем властям». – это слова одного из крестьян, живущего по соседству с «беконом».
Разочарованы жители области не только местной властью, но и центральной, как оказалось, тоже гораздой на широкие жесты, но о своих обещаниях забывающей. «К нам приезжал господин Путин и в доме на соседней со мной улице сидел за столом. Был в гостях, хвалил наше личное подворье. Он сказал – развивайтесь, дали в Россельхозбанке специальные деньги, мы закупали оборудование. – вспоминал один из местных жителей. – Теперь кому это нужно? Почему мы это должны загубить на корню?».
К слову, загубить, причем, даже хорошие начинания – для омских властей не впервой. В конце девяностых известный в регионе фермер Петр Шумаков, подняв собственное растениеводческое хозяйство, договорился о поставке высококлассных семян для других фермеров – для семенного фонда области, под который выделили огромные бюджетные средства.
Позже выяснилось, что 320 тонн первосортных семян структурами, близкими к областной администрации, смололи в муку, продали, прибыль раскидали между своими, а фермерам отгрузили на посадку дешевый фураж. Как следствие, земледельцев ожидал повальный неурожай – после чего оставшихся без средств закредитованных фермеров кредиторы разоряли через суд одного за другим.
По словам Петра Шумакова, во всех этих некрасивых схемах мелькали фамилии известных в области чиновников. Кроме всего, денег за свое зерно он ни тогда, ни позже не получил.
Пытаясь добиться справедливости, Шумаков дошел до самого губернаторского кабинета – но как и в нашей сегодняшней истории с гибнущими свиными хозяйствами, господин Назаров и тогда оказался «глух и нем».
Похоже, выборочная «глухота, слепота и онемение» – это вообще давние сложившиеся черты местной власти. Относятся непосредственно и исключительно к простому народу. Поистине, барские замашки во власть имущих неистребимы. Только вот забывать им не стоит о том, что в августе на Театральную площадь пришла сотня людей с плакатами в руках, полными надежды. В следующий раз туда могут придти тысячи надежду потерявших, голодных жителей области, которым терять уже будет нечего. И в руках у них будут уже на плакаты и баннеры… Вставай, проклятьем заклейменный...?