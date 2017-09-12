Все «российское новое» - хорошо забытое «западное старое»?
Похоже, при освоении бюджетных миллиардов для госкорпорации Ростех главное… освоение, а не результат вложенных средств
Грузись программа большая и маленькая
«Роснано» с его «отечественным» айфоном, оказавшимся «пшиком», Национальная технологическая инициатива с первым «отечественным роботом», оказавшимся детским конструктором… Теперь вот Ростех с «отечественным планшетами» для школьников, от которых их американский производитель отказался еще лет пять назад…
Едва информация о том, что корпорация в ходе пилотного проекта по оснащению учебных заведений двухэкранными планшетами российского производства поставила в свердловские школы устаревшие американские планшеты, появилась в сети, она тут же стала скандалом.
300 миллионов рублей уже потрачено и еще 150 запланировано потратить подконтрольным Ростеху Национальным центром электронного образования (НЦЭО) на «новинку», весящую полтора кило, загружающуюся несколько минут, кажущихся вечностью, и выглядящим словно выходец из прошлого.
Электронный учебник, по замыслу госкорпорации, в перспективе должен заменить школьнику книги и тетради. Но как можно сделать обучение в школе продвинутым, если у тебя в руках планшет enTourage eDGe, которые были презентованы американской компанией еще в 2012 году. Для того времени характеристики устройства были неплохими. 4 Гб встроенной памяти, Wi-Fi, шесть часов работы без подзарядки, новейшая на то время операционная система Android 2.2.1.
На сайте компании сообщается, что устройство стало очень популярным, поэтому было решено разработать версию 2.5. В массовое производство она была запущена в июле 2012 года. В российские школы поступила именно эта версия. При этом операционная система Android 2.2.1 2009 года и ядро Linux 2.6.34 2010 года на нем остались. И из-за устаревших технических характеристик все приложения работают очень медленно. В 2017 году такое устройство выглядит как из «каменного века».
Еще 7 лет назад устройство enTourage eDGe стало аппаратной основной проекта Э-ОК – Электронный образовательный комплекс, – запущенного издательством «Академкнига/Учебник». На сайте проекта сообщается, что в 2010 году в рамках эксперимента для занятий по обществознанию такие учебники закупили в десять школ в Москве, Томске, Челябинске и Магнитогорске. В одной из таких презентаций принял участие Олег Митволь, в то время префект Северного административного округа. Тогда же он подарил такой учебник мэру Москвы Юрию Лужкову. Сейчас он вспоминает, что планшеты в 2010 году выглядели точно так же.
Тогда представитель авторского коллектива издательства «Академкнига/Учебник», разработчик программы Максим Острый поведал миру, что устройство, которое получили школьники, «принципиально отличается от того, что сейчас внедряется в Америке и разрабатывается в Европе». И что в России их перерабатывают. Стоит отметить, что проект осуществлялся без «Ростеха», который присоединился к созданию электронного учебника позже.
В 2015 году глава корпорации Сергей Чемезов показал президенту Владимиру Путину похожий двухэкранный девайс на основе YotaPad. Чемезов называл разработку полностью российской (Сразу возникает ассоциация с Чубайсом, который тоже показывал Путину что-то типа отечественного айфона). Выяснилось, что в Свердловской области используется другое устройство, но «тоже российского авторства». Неизвестно тогда, зачем Чемезов махал перед президентом новинкой двумя годами ранее.
Дорогая «ретро-игрушка»?
Нынешние полученные свердловскими школьниками девайсы enTourage eDGe в известных розничных магазинах купить почти невозможно, так как он не обновлялся с 2012 года и на него, соответственно, просто нет спроса. Устройство удалось найти на сайте товаров из Германии Mercatos за… 38 евро (примерно 2,6 тыс. рублей). На американском сервисе eBay планшет можно купить еще дешевле – за 30 долларов (1,7 тыс. рублей).
По словам директора НЦЭО Константина Козлова стоимость «нашего» устройства, которое поступило в свердловские школы, оценивается «более чем в 20 тыс. рублей». В будущем цену обещали сделать меньше.
Центр купил для эксперимента 8 тыс. планшетов, которые, следовательно, обошлись госкорпорации в 240 млн рублей. В 2015 году планшет в рознице можно было купить за 6 000 рублей. В НЦЭО утверждают, что дорабатывают устройства. Судя по всему, на них устанавливают российское программное обеспечение, например: приложения «Магазин книг», «Портал ОК» и другие. Видимо, эта доработка обходится дороже 24 тыс. рублей…
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров Национального центра информатизации («дочка» «Ростеха», материнская компания для НЦЭО) Василий Бровко заявил, что, если тест проекта пройдет успешно, то устройства могут закупить Минобрнауки и Минкомсвязи.
В екатеринбургской школе признаются, что участвуют в проекте уже год. Относительно пользы планшетов в обучении можно обобщить такой ответ: «Такие устройства будут полезными, когда они будут в три раза быстрее, чем сейчас».
В сети уже вовсю идут споры на тему – по какой же причине обладающий огромными финансовыми и административными ресурсами Ростех выдает устаревший американский планшет за новейший российский? Помимо банальных версий типа «отсутствие в России собственного современного производства электроники» или «отсутствие нормального контроля за госрасходами со стороны правительства», называются и причины, прямиком относящиеся к самому Ростеху: «Вследствие умелого "освоения" в госкорпорации бюджетных средств», «Из-за недостатка в «Ростехе» специалистов по микроэлектронике, способных сконструировать самостоятельное изделие» и «из-за слабого научного и финансового контроля за своими подразделениями в самом «Ростехе».
Еще указывались - «Потому что разместить заказ на зарубежной фабрике проще, чем создавать собственное производство» и «все "отечественные разработки" в микроэлектронике покупаются по дешевке за рубежом». Но самое печальное в том, что все перечисленные версии имеют право на существование и могут использовать как по отдельности, так и в совокупности.
«А мы говорим – вы сошли с ума»
В Ростехе категоричны – поставок в школы старых планшетов из США не было. Гендиректор НЦЭО Константин Козлов сказал, что информация об устаревших американских планшетах, «не соответствует действительности».
Изначально «Ростех» планировал, что производить двухэкранные планшеты будет Yota Devices (госкорпорации принадлежит 25,1% компании), самым известным продуктом которой является смартфон с двумя экранами YotaPhone. Но в итоге разработкой занималась «группа изобретателей, которая начала свою работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в России, – говорил Козлов. – В основе планшета, участвующего в апробации, действительно лежит форм-фактор, права на использование которого были выкуплены у американского стартапа на рубеже 2010 года. Ключевые разработки и доработки устройства в дальнейшем были проведены российскими разработчиками и защищены как объекты интеллектуальной собственности в соответствии с российским законодательством. Софт планшета на 100% является собственной разработкой». Интеллектуальные права на разработку принадлежат НЦЭО. Правда, сборка осуществлялась на китайском заводе Foxconn.
Слушая представителей «Ростеха» и НЦЭО, можно понять следующее: оказывается «Ростех» выкупил права на производство двужэкранных планшетов еще раньше, чем аналогичные гаджеты стали выпускать американцы, в 2010 году. А значит, все, что нынче говорят и пишут журналисты – клевета.
Разработчики из «Ростеха» утверждают, что в планах компании развитие собственного производства полного цикла. То есть стадия разработки и сборки будет осуществляться в рамках одного производства в России, силами своих сотрудников. Тогда, мол, и цена станет меньше – а бесплатным распространением «новинки» среди школ так же будет заниматься НЦЭО, который принадлежит «Ростеху».
Однако, по мнению независимых экспертов, якобы российская разработка является ничем иным, как американским планшетом, запущенным в производство в 2009 году. И, если честно, при слабых российских позициях в области электроники, почему бы школьников не обеспечить западными планшетами, раз сами не можем произвести. Только скрывать зачем? Ведь для любого пяти-семиклассника даже такой «древний» электронный учебник уже фурор по сравнению с десятикилограммовым ранцем, набитым книжками.
Другое дело, если сия «подстава» действительно правда, откуда такие траты в 300 миллионов и 150 в перспективе? На торговых интернет-площадках США, таких как eBay и Mercatos эти планшеты стоят от 1,7 до 2,6 тысяч рублей. При таких ценах оптовая покупка восьми тысяч планшетов обошлась бы максимум в 21 миллион.
Однако, российские «разработчики» настаивают на том, что это они денно и нощно корпели над созданием новинки. Директор НЦЭО по технологиям и развитию Артур Аухадеев, говоря про наш и американский планшеты, категоричен: «Эти два устройства нельзя даже сравнивать». И описывает перспективы полного перехода российской школы на гаджеты в ближайшие 10 лет.
Но вот небольшая сравнительная цифра. По данным Роспотребнадзора, в прошлом учебном году в российских школах учились 14,6 миллиона детей. Таким образом, при цене планшета в 20 тысяч рублей его внедрение для всех школьников обошлось бы бюджету в 290 миллиардов рублей. На закупку обычных бумажных учебников в 2016-м из бюджета было 8,3 миллиарда рублей.
И эта сумма не покрывала полностью потребности замены устаревших учебников в школах, колледжах и институтах. Вот вам пример – в некоторых колледжах Брянска студентам первого курса выдали «Литературу» 1991 года выпуска, задачник по «Физике» 1988 года и так далее.
Я понимаю, что по литературе классиков изучают во все времена, а физика не история, и физические законы меняются намного реже, чем исторические эпохи (особенно в России). Но ребята – это ж не просто старые клееные-переклеенные книжки. Это учебники из другой страны. Их печатали еще советские издательства!
Неужели на наших двигателях летает в космос весь мир, наши ракеты и танки заставляют завидовать даже самых матерых противников – а учебники для школьников и студентов мы не можем переиздавать хотя бы раз в десятилетие. Кучу денег кидаем во все эти «Роснано», НТИ и прочие бездонные «прачечные», а 10-20 миллиардов на все учебники раз в десять лет не отыщем? Или на них ничего себе… не «отстираешь»?
Опыт выдавать желаемое за действительное
Что касается нашей истории - возможно, здесь все-таки дым без огня. И этот самый полуторакиллограмовый планшет сделали мы. Ну, с какой-то порцией американской начинки и китайской сборки – но, как говорится, идея-то наша. И отстаивая свою правду, «Ростех» чуть ли не на пальцах показывает различия между их и нашим планшетом – такие, к примеру, как «наш легче на 250 грамм» или «на их управление одним пальцем, на нашем - несколькими».
Но сам факт того, с какой легкостью и необдуманностью тратятся у нас миллиарды бюджетных денег, наводит на мысль о том, что «Ростех» ничем не отличается от всех этих «Роснано», НТИ и прочих. У всех одна цель – побыстрее освоить «бабло», «выхлоп» от него не столь важен. Тем более, денег все равно дадут еще.
Может, все происходит от того, что денег порой у всех этих «прачечных» столько, что уже наружу лезут, а их руководители, подобно Чубайсу из «Роснано» открыто признается, что «у нас очень много денег»? 50 миллиардов с 2016-го по 2020-й получит его «шарашка» на то, чтобы развивать российские нанотехнологии во благо страны. Кто-то слышал хоть об одном таком «благе»?
Кто-то слышал о том, какую конкретно пользу принесла государству НТИ, которому в ближайшие три года перепадет из бюджета почти 30 миллиардов рублей, кроме срисованного из интернета лего-конструктора, ставшего казне в 12 миллиардов?
Мы уже писали о том, что все эти АСИ, НТИ, «Роснано», а теперь вот и Ростех до кучи напоминают кучу «потемкинских деревень», жить и работать в которых намного проще и сытней, чем что-то действительно изобретать на «голодный желудок», зная, что этот проект не пробить.
А если понадобится что-то показать миру, всегда можно скопировать детский лего, назвав его роботом, или чуть подкорректировать устаревший западный неликвид, превратив его чуть ли не в собранный своими руками.
Госбюджет же резиновый - все выдержит. Любые затраты. Хотя почему только затраты? Говорят, что в «Ростехе» уже подсчитали некий доход с этого школьного проекта, в котором друг Путина Сергей Чемезов может заработать на списанных в утиль планшетах 290 миллиардов рублей.
Как говорится, хоть кто-то в плюсе. Если не государство – так хотя бы лица, к нему особо приближенные. Другой вопрос, каким образом госкорпорация, получающая из госбюджета средства на бесплатную поставку в российские школы электроники, вообще что-то на этом зарабатывает?
Триста миллионов потратили, сто пятьдесят потратят. Итого 450 миллионов. Минус 290 прибыли в перспективе - остаток 160 миллионов. Это то, что реально, к примеру, потратят на пилотную «планшетизацию» школ. Остальное… не нашего ума дело? Каждый человек имеет право на свой собственный маленький оффшор? Может, задачка именно так решается?
Тем более, ответ в таких задачках всегда бывает с чьим-то интересом. Помните, как в школе – пять пишем, три в уме. Только у каждой из этих цифр еще куча нолей. Такие задачки и решать интересно – всегда что-то в «уме» остается. Это вам не пенсии повышать – здесь задачка для властей оказалась не решаемой, в ближайшие три года российские пенсионеры жить богаче не станут. Так же, как и «оптимизированные» врачи, учителя, работники культуры и искусства и еже с ними, несмотря на эпатажные лозунги их министерств. В общем, где-то 99,9% жителей самой большой страны мира. Про остальных… еще Некрасов сказал – им на Руси жить хорошо. Во все времена.