Виноделы обвинили «Аэрофлот» в отсутствии патриотизма из-за госзакупок импортного вина
Отечественные виноделы предъявили претензии национальному авиаперевозчику «Аэрофлоту» претензии по поводу недостаточного патриотизма. Виноделов не устраивает, что компания с государственным участием закупает для пассажиров бизнес-класса импортное вино
Отечественные виноделы предъявили претензии национальному авиаперевозчику «Аэрофлоту» претензии по поводу недостаточного патриотизма. Виноделов, в частности, не устраивает, что компания с государственным участием закупает для пассажиров бизнес-класса импортное вино.
Саморегулируемая организация (СРО) «Виноградари и виноделы», которая объединяет виноделов юга России, направила в ФАС письмо с просьбой обратить внимание на закупки вин для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота». Виноделы отметили, что в России также изготавливают вино класса премиум, однако национальный перевозчик покупает только импортную продукцию.
Речь идет о контракте на покупку одного миллиона бутылок красного и белого вина производства Италии, Испании, Франции и Нового Света – для пассажиров бизнес-класса. Бутылка белого вина, согласно условиям контракта, не должна быть дороже 931,4 рублей, красного вина – 753,4 рублей.
В «Аэрофлоте» заявили, что российские производители не могут предложить товара, равного по качеству, в необходимом количестве и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики. При этом пассажир бизнес-класса «привык к вину высокого подтвержденного уровня качества».
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в беседе с газетой «Ведомости» сообщил, что поставщики «Аэрофлота» просто «не потрудились узнать, чего достигло российское виноделие». В год российские виноделы выпускают по 9 млн бутылок премиального вина по доступной цене.
Тот, кто принимает такие решения, не верит в российских виноделов и поступает непатриотично. Контракт противоречит прошлогоднему постановлению правительства о приоритете российских товаров перед иностранными, считают российские виноделы.
В авиакомпании заявили, что не нарушают постановление правительства об импортозамещении. Когда российские вина будут удовлетворять всем необходимым требованиям, их включат в перечень для бизнес-класса, заверили в компании. Кроме того, сейчас для бизнес-класса авиаперевозчик покупает игристые вина компании «Абрау-Дюрсо».