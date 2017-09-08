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Экономика
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Экономика
08 сентября 08:03

Минфин не смог удовлетворить заявки на финансирование строительства и медицины

Российские министерства не смогли согласовать с Министерством финансов расходы по ряду статей бюджета, в частности, связанных с обороной, дорожным строительством и здравоохранением. Причина тому - отсутствие денежных средств

Российские министерства не смогли согласовать с Министерством финансов расходы по ряду статей бюджета, в частности, связанных с обороной, дорожным строительством и здравоохранением. Причина тому - отсутствие денежных средств.

Так, несогласованными остаются заявки следующего года на 1,8 трлн рублей, на 2019 год — на 2,2 трлн рублей, на 2020 год — 2,4 трлн рублей. В отличие от 2017 года, когда бюджетный дефицит мог быть покрыт остатками Резервного фонда, в 2018 году такой возможности не будет.

Российский Минфин отдельно рассчитывает заявки на расходы «инвестиционного» и «текущего» характера. На 2018 год общая сумма несогласованных заявок на инвестрасходы составила 559 млрд рублей, на текущие - 1,27 трлн рублей, что в сумме составляет 1,85% ВВП (базовый сценарий Минэкономики на следующий год). На 2019 год сумма несогласованных заявок составила 744 млрд рублей инвестрасходов и 1,413 трлн рублей текущих расходов, а в 2020 году - 829 млрд рублей инвестрасходов и 1,572 трлн рублей текущих, сообщает «КоммерсантЪ».

Стоит отметить, что бюджетная трехлетка 2018-2020 гг. отличается от предыдущих нет, что даже задействовав объединенные Резервный фонд и ФНБ, Минфин не сможет удовлетворить даже половины заявок. При этом большая часть несогласованных заявок на финансирование связана с исполнением «майских указов» Владимира Путина.  

Так, Минфин не удовлетворил заявки Минобороны на 485 млрд рублей, которые связаны с индексацией разного вида довольствия. На здравоохранение финансовое ведомство не удовлетворило заявки на 181 млрд рублей. Но в этом случае денег нет не для Минздрава, а для Федерального медико-биологического агентства. На образование не додали 95 млрд рублей в 2018 году, из них 60 млрд рублей планировалось потратить на ремонт школ. На дорожное строительство не хватает 320 млрд рублей.

По «закрытой части» не согласованные Минфином инвестзаявки - 87 млрд рублей, на госпрограмму «Жилище» - 38 млрд рублей, еще 25 млрд рублей запрашивается без успеха на строительство новых школ, 15 млрд рублей - на культуру и 12 млрд рублей - на развитие внутреннего туризма.

Эксперты отмечают, что у Минфина нет даже технической возможности найти деньги на все заявки без повышения налогов. Проблему не поможет решить даже повышение дивидендов госкомпаний до 50% прибыли.

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