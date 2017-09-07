ФОМС сообщил о нехватке денег на зарплаты медикам в рамках «майских указов» президента
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщил о нехватке денег на зарплаты врачам и медицинскому персоналу в рамках исполнения «майских указов» президента Владимира Путина. Денег у фонда хватает только на 2018 год
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщил о нехватке денег на зарплаты врачам и медицинскому персоналу в рамках исполнения «майских указов» президента Владимира Путина. Денег у фонда хватает только на 2018 год.
Согласно «майским указам» президента РФ Владимира Путина в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала - 90 и 80%, а в 2018 году - 200, 100 и 100%.
Однако средств ФОМС хватит только на удержание зарплат враче и медработников в 2018 году. С 2019 года начнется дефицит средств. Для покрытия дефицита фонду потребуется более 95 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году и 170 млрд рублей 2020 году, сообщают «Ведомости».
На официальном уровне в Министерстве финансов заявляют, что ФОМС в состоянии обеспечить зарплаты медикам в соответствии с указом главы государства.