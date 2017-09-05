«Республика» имени Алексея Гордеева
Вверенную ему Воронежскую область губернатор превратил в семейный свинокомплекс со счетами в оффшорах
Свинья гусю не товарищ
Воронежский губернатор удивил. Обычно тщательно охраняющий власть в лице всех чиновников разных уровней, Алексей Гордеев, по слухам, в течение ближайших двух месяцев планирует масштабную кадровую чистку в верхах, пожелав вдруг избавиться от трети «бездарей, болтунов и бездельников».
Правда, почти тут же все встало на свои места. Поговаривают, что «кадровая революция» - это игра на публику, коей будут не столько жители области, сколько представители Кремля, которые, конечно, уже проводят ненавязчивый мониторинг устойчивости власти в разных регионах и ее «близости к народу». Вот Гордеев и решил показать центру, что он к народу максимально приближен – соберет в кучу все жалобы и предложения «снизу», и каленым железом все ненужное от правительства уберет.
Так что, ничего, похоже, губернатор в регионе менять не собирается. Ни преданное окружение, которому позволяется многое, ни свое отношение к простому народу. Власти, по-прежнему, только дай (или придумай) повод, чтобы загнать людей в еще большее ярмо.
Например, вспыхнула в 2013 году в области эпидемия африканской чумы, крестьян оставили без подсобного хозяйства. Поначалу сюжет выглядел более-менее мирным – «больных» свиней у населения выкупали, а потом уничтожали. Но такой процесс показался губернатору и дорогим и слишком медленным – и вот уже «зондер-команды» санитаров без всякого разрешения вламываются в частные хозяйства и уничтожают свиное поголовье под корень и без всякий компенсаций.
Здесь много подводных камней, спорных моментов и, конечно же, недовольных, но местные власти твердят – все только ради здоровья людей. Вот губернатор Гордеев говорит о жестких регламентах для частных подворий во избежание повторных эпидемий, а вот зампред облправительства Виктор Логвинов на одной из последних видеконференции с главами районов области грозит кому-то пальчиком: чума ушла, но риски остаются.
Забота о здоровье людей похвальна – а в борьбе с чумой, вероятно, все средства хороши. Но ведь было такое, что те, кто вставал на защиту своей живности, и кому грозили полицией и штрафом в 50 тысяч рублей, позже узнавали, что у них забирали абсолютно здоровых животных. Более того, многие владельцы частных подворий сходились во мнении, что никакой африканской чумы в Воронежской области нет и не было, а живность у них забирают по одной причине – чтобы у местных крупных агрокомплексов не было конкурентов.
Визуально так и выходит – казалось бы, всему свиному поголовью в области придет конец, но одновременно с «чумой» в частных подворьях компания «Агроэко» (конечным владельцем актива является сын губернатора Воронежской области Никита Гордеев), начинает строительство двух свиноводческих комплексов, элеватора и завода комбикормов, словно и нет кругом никакой чумы.
И «регламенты» Гордеева и «риски» Логвинова на этом фоне выглядят ничем иным, как предупреждением для тех жителей региона, которые посмеют заняться подсобным свиноводством – мол, «чума на оба ваших дома» вернется в любой момент.
В нашем чуме чумы нет
Тем временем, свиные эпидемии никаким боком не коснулись проектов Гордеева-младшего, реализация которых началась, конечно же, при поддержке областного правительства, в рамках программ развития АПК и социально-экономического развития региона. Такой чести никто из аграриев больше не удостоился. Еще бы, объём инвестиций, включая средства из госбюдежта – 13 млрд рублей. Кто ж чужому отдаст такие деньжищи?
И вот что еще удивительно – в январе 2015 года в Воронеже подвели итоги «свиной войны»: поголовье свиней сократилось с 485 тыс. до 55 тыс. голов, снизив долю фермеров и частников в поголовье с 3% до 7,6%, и подняв цену на свинину за год на 55%, а при таких потерях Воронежская область вдруг вошла в пятёрку регионов-лидеров по производству свинины. В целом по России за январь – февраль 2016 года прирост 12,5%, а в Воронежской области – 74,6%. Парадокс? Отнюдь – раньше область давала свинину «всем миром», теперь – отдельные «семейные» хозяйства.
Жители области говорят – регион у нас не самый богатый, домашнее хозяйство для многих – единственный источник выживания. Лишили и того – причем, методом, который люди назвали коротко и емко: «Свиноцид».
Животных забирали без всяких документов, сжигают прямо на глазах у детей – а эти кострища на краю сел и деревень потом превращались в свалки, грозившие настоящей, а не мифической эпидемией.
Эксперты утверждают – имеем дело с лоббированием интересов крупных агрокомплексов. Как сказано – с вывертом. Ведь здесь налицо лоббирование своих собственных интересов, причем, с нанесением прямого ущерба региону.
С 2011 года долги области по кредитам выросли с 3 млрд. рублей до 17 млрд. рублей! Почти в шесть раз увеличил Гордеев долговую нагрузку на бюджет, который вынужден постоянно обращаться в кредитные учреждения для получения очередных заимствований, которые направляются на погашение уже накопленных долгов. В итоге только на обслуживание кредитов Воронежская область ежегодно тратит около 1,6 млрд. рублей!
Когда воронежские парламентарии поинтересовались, откуда взялся этот кредитный ком, Гордеев развел руками – область вынуждена выполнять предвыборные обещания Владимира Путина. То есть, долги появились из-за необходимости отчитываться Кремлю?
Отнюдь – стремительный рост кредитного долга вызван откровенно коррупционными схемами, реализуемыми губернатором при оказании поддержки свинокомплексам своего родного сына – Никиты Гордеева, фирма которого – ООО «АПК Агроэко», зарегистрированная в кипрском офшоре, получала многомиллиардные кредиты через бюджет области. Как минимум, 5 миллиардов рублей.
«Агроэко» росла, как на дрожжах, пока по всей области свиней жгли, вгоняя людей в нищету. В регионе были даже зафиксированы случаи самоубийств – люди брали кредиты под мелкое животноводство и оставались ни с чем.
Что касается прибыли, которая могла бы поступать в казну Воронежского региона от деятельности свинокомплексов Гордеева, то область получила абсолютный ноль. Более того, в 2013 году самообеспеченность бюджета снизилась до 60%, уронив регион на 43 место по этому показателю среди всех субъектов РФ. Потому как деньги от работы свинокомплексов прямым ходом уходят в кипрский оффшор.
Вообще, под управлением у Никиты Гордеева находится огромный участок земли в 458 кв.км («Ока Агро»). Территория небольшой страны с целой россыпью аффилированных друг с другом компаний и многомиллионными выручками.
В общем, по сути, вся область и даже где-то немного за ней. Как сказали бы раньше – крупные феодалы…
Дела «идут» – а жить все трудней
До 2013 года в области почти 65% жителей имели доходы ниже среднего. На сегодня средняя зарплата в регионе 24,5 тысячи в месяц. Всего-то в 34 раза меньше губернаторской зарплаты, а совокупный доход Алексея и Татьяны Гордеевых за 2016 год около 10 миллионов и скромное 19 место в рейтинге губернаторских семейных подрядов. Другое дело, что основной «добытчик» семьи – это Никита Гордеев, которого папа в двадцать с хвостиком поставил на хрюшек. Самому-то вроде как нельзя.
Что интересно, губернатор Гордеев, отводя от себя стрелки насчет возможной критики из-за того, что семья богатеет, а целый регион идет вниз, не раз перекладывал вину на… правительство, заявляя, что «в стране функционирует неэффективная система госуправления, которая не способна противостоять коррупции».
А тем временем самого Гордеева не единожды замечали в нарушениях законодательства. Например, депутат Госдумы Олег Пахолков заявлял, что чиновники воронежского облправительства во главе с губернатором Алексеем Гордеевым могут быть причастны к продаже Семилукского огнеупорного завода с целью его дальнейшего банкротства.
Позиция Гордеева в войне за «Павловскгранит» вызвала много вопросов и разговоров за то, что губернатор вовсе не безвозмездно встал на сторону тех, кто отжимал градообразующий завод небольшого Павловска у его истинного владельца.
Подобная позиция к воронежской промышленности привела к тому, что долги предприятий и организаций перед бюджетом области превысили 420 млрд. рублей, дефицит казны достиг 5,3 млрд. рублей, а производство собственной продукции упало на 17,8%. По уровню заплат среди крупных городов Воронеж занимает предпоследнее место, по доходам на душу населения - 60-е.
А Гордеев тем временем занимается делами, которые могут принести пользу – но совсем не региону. Продавив на место мэра Воронежа «своего» Александра Гусева, и «слив» правоохранителям главного воронежского архитектора Антона Шевелева, губернатор городской строительный рынок переводит под крыло областного правительства. А это кусок более чем лакомый – все разрешения на застройку теперь через Гордеева и К.
За такими «великими» победами где найти губернатору время на тонущие в канализации целые микрорайоны? Проще, как в истории с микрорайоном Масловка, воспользоваться ситуацией и отдать подряд в 360 миллионов на ремонт сетей «левой» столичной фирме «Техстрой», в которой когда-то штат сотрудников состоял из… одного человека.
Как такие «техстрои» выигрывают аукционы, мы знаем. В данном случае «Техстрою» буквально за месяц до тендера зачем-то понадобилось «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», за которым фирма обратилась в… компанию «Сады Подмосковья», владельцем которой, как мы уже знаем, является юноша по имени Никита Гордеев. Так вот, консультация юноши стоила «техстроевцам» ни много, ни мало 72 с лишним миллиона рублей. А через месяц столичная фирма выигрывает подряд на 360 миллионов. То есть, за консультацию было плачено примерно 20% от цены аукциона. Стандартная ставка «откатчиков», которым, раз свое получили, уже и дела не было, что «Техстрой» так ничего в той Масловке и не сделал.
Так же легко, как продают областные заводы, чиновники во главе с губернатором сплавляют в частные руки охотничьи угодья. Говорят, уже 80% их области не принадлежит.
Бойкая Наталья Поклонская, конечно, направила письмо Генпрокурору о бездействии областной прокуратуры в отношении воронежских «феодалов», практически приватизировавших лес – но едва ли «генеральный» напрямую что-то укажет главному воронежскому «феодалу». Укрощение таких «строптивых» – это прерогатива или «самого» или его приближенных, но с его же указки.
И ведь было уже такое. Наша газета писала о том, как свое время Гордеев выражал поддержку антикинелевым протестам: «Ответственно заявляю, что не допущу освоения никелевых месторождений». А после поездки в Москву, где, как говорят, его серьезно «пропесочили», весьма прозрачно намекнув на то, что в наше время поменять губернатора, что «два файла отослать», тот же Гордеев уже говорит: «В цивилизованном обществе наличие месторождений – это благо».
До гордеевской коррупции никому нет дела?
И это, похоже, именно так. Кремлю не понравилась позиция Гордеева по никелю – его вызвали, вставили «пистон», дело решилось на раз. Но в остальном, видимо, этот губернатор центральную власть вполне устраивает. Ведь никто же не вызывал его на «ковер» за то, что в свое время в СМИ появлялось письмо бизнесменов-дорожников о том, что и.о. руководителя Управления дорог и дорожной деятельности Вадим Прохоров занимается систематическими поборами и фактически обложил данью все предприятия отрасли предположительно для формирования теневого избирательного фонда Алексея Гордеева для будущих выборов губернатора.
За то, что при давнем знакомом Гордеева главе Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Максиме Увайдове было похищено порядка 35 миллионов рублей, выделенных на ремонт коммунальных сетей.
За то, что один из подозреваемых по делу хищения 1,1 миллиарда рублей у ОАО «Росагролизинг» Алексей Бажанов был «взрощен» Гордеевым у себя в Воронежской области, когда банкротил ГУП «Воронежинвест».
За губернаторский «дебют», когда Гордеев носился с выкупом областью аэропорта «Балтимор», земля под которым, как позже выяснилось, принадлежала фирмам, большинство которых аффилированы с сыном губернатора Никитой Гордеевым и еще рядом лиц из негласного окружения главы региона.
Обо всех выше перечисленных историях писала наша газета - но вообще, по скандалам, нарушениям и коррупции, свившей под началом воронежского губернатора целое «осиное гнездо», можно тома писать. В том числе, уголовные.
Дело о 21 миллионе рублей, предназначенном на проектирование самолета АН-148, и украденных, как говорят, при содействии «гордеевцев», когда «взяли» правоохранители в оборот только верхушку авиазавода, говорит о том, что у нас по-прежнему есть неприкасаемые.
Дело бывшего главного дорожника правительства Воронежской области Александра Трубникова, при обыске на даче у которого нашли около 140 миллионов рублей в тазах и мешках выглядит «белой вороной» по отношению к подобным, поскольку коррупционер был-таки осужден на 7,5 лет – правда, умудрился выйти по УДО уже спустя неполных 9 месяцев.
В остальном же гордеевским коррупционерам все сходит с рук. Тем более, большая часть местных СМИ давно прикормлена. А те, кто пробует сказать правду, рискует не только работой, но и свободой. Например, в 2013-м бывшего главреда «Молодого коммунара» Александра Пирогова, вступившего в конфликт с властями, на 4 года упрятали за решетку.
Зимой прошлого года Светлана Голикова, чья Счетная палата проводила проверку в руководстве Воронежской области заявила, что общая величина нарушений и недостатков в денежном эквиваленте в местных ведомствах оценивается в 1,932 млрд руб., а неэффективное использование бюджетных средств и государственного имущества потянуло на 287,7 млн руб., но и это никого в центре не сподвигло на кадровые перестановки в высшей власти региона.
Всех все устраивает? А жители Воронежской области тем временем говорят, что при губернаторе Алексее Гордееве коррупция в регионе расцвела сильнее, чем при экс-главе региона Владимире Кулакове. Таковы данные соцопроса, проведенного «Институтом политического анализа и стратегий», в котором 41% опрошенных считает, что степень распространения коррупции – «высокая».
А когда местная власть работает исключительно на свой карман, в карманах простых людей все больше гуляет ветер. И уже никого не удивляет, что крепкий середнячек большинства рейтингов, Воронежская область за последний год по уровню жизни опустилась на 12 пунктов, упав с 40-го на 52-е место.
И это только начало. Начало конца региона при нынешней власти Гордеева и К. эпохи «гордеевщины». Значит, пришла пора нынешнюю власть «не для народа» менять.
Однако, губернатор нашел «выход из положения». Он решил убрать часть чиновников, которые, как выяснилось, долгие годы работали не во благо людей. Как говорится, глянул в зеркало, а себя не заметил. Сменить частично вывеску власти, в центре отчитаться о том, что местная власть вычищена и стала ближе к народу – и дальше бал править. Таков замысел губернатора, который так и не понял (или уже не в состоянии понять), что ведущего «бала» давно пришла пора менять. Иначе это будет по-прежнему номер одного «танцора». А ведь один «танцор» в регионе не воин… Население Воронежской области без малого два с половиной миллиона…