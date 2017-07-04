ФССП составила рейтинг регионов с самыми крупными долгами по ЖКХ
Жители Москвы оказались самыми злостными неплательщиками за коммунальные услуги среди жителей других регионов. Средняя задолженность жителей российской столицы за ЖКХ составляет 62 тысячи рублей
Жители Москвы оказались самыми злостными неплательщиками за коммунальные услуги среди жителей других регионов. Средняя задолженность жителей российской столицы за ЖКХ составляет 62 тысячи рублей.
Согласно рейтингу «коммунальных» должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на втором месте оказались Ханты-Мансийский АО и Камчатка. В этих регионах средняя задолженность за «коммуналку» составляет 53 и 52 тысячи рублей соответственно.
Высокие средние долги по ЖКХ также зафиксированы в республике Татарстан, Московской области и Ямало-Ненецком АО. В этих регионах средний долг граждан ФССП составил около 48 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».
Самыми добросовестными плательщиками оказались жители Омской области, где в средний долг составляет 8,9 тысяч рублей. Жители Калининграда и Республики Тыва в среднем должны 11 тысяч рублей.
Общая сумма долга россиян за коммунальные услуги в 2016 году составила 91 млрд рублей. За год коммунальный долг вырос на 10%.
К 2017 году общий коммунальный долг российских граждан может еще больше увеличиться. С 1 июля текущего года на фоне падающих реальных доходов граждан «коммуналка» подорожала в среднем по стране на 4%.