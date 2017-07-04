Вице-премьер Дмитрий Рогозин похвастался созданием самолета, «который летает»
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, с гордостью рассказал о том, что отечественным специалистам удалось создать самолет, «который летает»
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, с гордостью рассказал о том, что отечественным специалистам удалось создать самолет, «который летает». Вице-премьер имел в виду новый лайнер МС-21 (Магистральный самолет XXI века).
Дмитрий Рогозин назвал создание самолета «прорывом», который очевиден не только для россиян, но и для западных конкурентов.
«Мы создали самолет, который летает, который совсем недавно уже совершил испытательный полет, в том числе с убранным шасси. И это говорит о том, что самолет идет по графику как летных испытаний, так и готовности промышленности к налаживанию серийного производства», - поведал вице-премьер, слова которого приводит РИА Новости.
Г-н Рогозин также уточнил, что МС-21 «лучше своих ближайших конкурентов Boeing-737 MAX, и Airbus A320 Neo».
Созданием МС-21 занимается корпорация «Иркут». Серийное производство МС-21 должно запуститься в 2017 году.