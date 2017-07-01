В России с 1 июля повысятся коммунальные тарифы. Подорожание составит 4%
В России по традиции последних лет с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране стоимость услуг ЖКХ повысится на 4%. Наибольший рост коммунальных тарифов ожидается в Москве и Санкт-Петербурге
В России по традиции последних лет с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране стоимость услуг ЖКХ повысится на 4%.
Наибольший рост коммунальных тарифов ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. В обеих столицах «коммуналка» подорожает на 7%. Год назад тарифы повышались на 6,5%.
Так, стоимость горячей воды для москвичей вырастет на 10,6%. Газ подорожает на 3,9%, отопление на - 4,7%, а электроэнергия – от 0 до 7,2%. Сбор за капитальный ремонт увеличится с 15 до 17 рублей с квадратного метра жилья.
В Новосибирской области тарифы на «коммуналку» местные власти планировали повысить сразу на 15%. По словам чиновников, такое повышение цен было признано объективным и одобрено ФАС. Решение новосибирских властей спровоцировало массовые протестные митинги с требованием отставки руководителей региона. В итоге власти отменили собственное решение и заявили, что «коммуналка» не подорожает более чем на 4%.
Ранее тарифы повышались с 1 января каждого года, однако затем повышение решили перенести на 1 июля. В правительстве считают, что это сдержит инфляцию.
В кабинете министров также объяснили рост коммунальных платежей подорожанием газа и электроэнергии.
«В первом полугодии 2017 года повышения тарифа не было совсем. А во втором, в июле, рост составит в среднем 4% по стране, что ниже уровня инфляции, и это самый низкий показатель за пять лет», - сообщили в Минстрое РФ.
Если в платежках плата за коммунальные услуги будет завышена, то граждане смогут пожаловаться в Госжилинспекцию или Федеральную антимонопольную службу (ФАС).