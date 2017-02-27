Дмитрий Медведев объявил об окончании кризиса: доходы растут, безработицы нет
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе своего вступления на инвестиционном форуме в Сочи объявил об окончании финансового кризиса в России. По словам премьера, России удалось справиться с кризисными явлениями
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе своего вступления на инвестиционном форуме в Сочи объявил об окончании финансового кризиса в России.
По словам премьера, России удалось справиться с кризисными явлениями, которые были вызваны проблемами в мировой экономике. «Сегодня уже можно твердо сказать - мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», - рапортовал г-н Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Медведев отметил, что реальные доходы рядовых граждан стали увеличиваться, а безработица была побеждена.
Поскольку с финансовым кризисом в России покончено, власти сосредоточатся на решении других задач, например, демографических. «В наших среднесрочных планах содержится ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут впоследствии препятствовать развитию страны. Они охватывают практически все сферы: и здравоохранение, и социальную политику, и миграционную политику», - заявил глава правительства.