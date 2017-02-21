Бумажный рубль обойдется дороже
Чиновники хотят сделать безналичный расчет более привлекательным для россиян
Минфин и Минэкономразвития ищут способы борьбы с теневой экономикой. Один из них – ограничение движения наличных средств. Наступление на бумажный рубль планируется с нескольких «фронтов» - запрет на выплату зарплаты наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок и введение муниципального налога в зависимости от типа платежа. Обсуждение вопроса на уровень правительства не выносилось, пока изучается мировой опыт стимуляции безналичного оборота. Минэкономразвития в настоящий момент оставляет план по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах и рассматривает эти идеи как один из способов оздоровления экономики. Пока ни Минфин, ни Минэкономразвития по существу этот вопрос не комментируют.
Сегодня россияне отдают предпочтение наличным. За девять месяцев 2016 года они сняли с пластиковых карт 19 трлн. рублей, а потратили меньше половины – 8,7 трлн. По данным Центробанка, доля наличных в обращении составляет 9% ВВП. Минфин еще в 2012 году пытался ограничить наличные расчеты при оплате товаров и услуг сначала до 600 тысяч, потом до 300 тысяч рублей. Предлагалось вводить штраф на превышение лимита. Однако тогда недостаточное развитие инфраструктуры и сложная политическая обстановка затормозили процесс.
Сегодня одно из предложений – ограничение продажи автомобилей, недвижимости и предметов роскоши за наличные. Однако автодилеры, к примеру, относятся к этой идее настороженно. Как говорит президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев, доходы от продаж автомобилей в последнее время снижаются, и продавцы не хотят брать на себя еще и расходы на эквайринг (прием к оплате банковских карт) в виде процентов от стоимости покупки. Повышать из-за этого цены на авто – потерять покупателя. Проблему можно решить снижением платы за эквайринг, и если стоимость покупки при оплате «пластиком» или наличными будет различаться незначительно, то многие будут пользоваться карточкой, говорит Мосеев. Впрочем, не все эксперты придерживаются этой точки зрения: использование наличных может быть просто сложившейся практикой российских автосалонов.
Еще больше вопросов вызывает идея местного налога на использование наличных при покупках. К июлю 2017 года торговые точки в стране должны обзавестись новой контрольно-кассовой техникой, через которую можно ввести такой налог. Новая ККТ отражает вид платежа, и доначислять налог можно продавцу. Но подобное ограничение оборота наличных может вызывать вопросы у Конституционного суда.
Дифференциация НДС в зависимости от вида платежа – наличный или безналичный – противоречит налоговому законодательству, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Запрет каких-либо ограничений на свободное перемещение в пределах РФ товаров или финансовых средств – основа налоговой системы. Поэтому в данном случае придется ввести некий квазиналоговый платеж, который не нарушает законодательство. Но в любом случае законы придется корректировать, потому что у этого платежа будет налоговая природа. Партнер PwC Максим Кандыба видит реализацию этой идеи в оформлении ценника, где может быть указана минимальная цена со сноской, что она действительна только при безналичном расчете. Однако свобода выбора покупателя сразу ограничивается, если в торговой точке не работает терминал, и это тоже вызывает вопросы.
В любом случае, говорить о введении ограничительных мер можно будет только после того, как по всей стране заработает инфраструктура POS-терминалов, регионы будут обеспечены Интернетом, а стоимость расчетов снизится, сказал «Ведомостям» один из федеральных чиновников.