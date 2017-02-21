Россиян лишат возможности покупать «санкционку» из Белоруссии
Российские граждане могут лишиться возможности покупать ряд товаров, которые были ввезены в РФ из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Речь идет о товарах, которые попадают под продовольственное эмбарго
Российские граждане могут лишиться возможности покупать ряд товаров, которые были ввезены в РФ из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Речь идет о товарах, которые попадают под продовольственное эмбарго.
В соответствии с подготовленным Минфином законопроектом под запрет могут попасть товары, ввозимые в страны — партнеры по ЕАЭС из третьих государств по правилам, которые отличаются от принятых в ЕАЭС и России. То есть имеются ввиду товары, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины или их импортерам предоставляются льготы, не предусмотренные в ЕАЭС.
Помимо этого Минфин предлагает запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России».
Источник РБК в правительстве пояснил, что цель данного законопроекта состоит в запрете на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через государства ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров.
Законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в Россию, но предполагает введение запрета на покупку таких продуктов внутри страны.
Напомним, ранее российские чиновники неоднократно жаловались на реэкспорт санкционных европейских товаров из Белоруссии. Белорусских поставщиков подозревают в том, что они завозят в Россию под видом своих товаров европейские.