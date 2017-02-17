Много хотим, мало получим
Идея курортного сбора не вписывается в схему российского туризма
Осенью прошлого года президент Владимир Путин дал поручение правительству «внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса». Собранные средства должны были помочь курортным регионам поддержать инфраструктуру – пляжи, купальные зоны, набережные – во время сезонного наплыва отдыхающих. Курортный сбор должен быть введен до 1 марта 2017 года, однако идея, по крайней мере, в том виде, в котором она была предложена, натолкнулась на сопротивление региональных министров.
Опробовать нововведение должны были в Крыму, Севастополе, на Ставрополье, Алтае и Кубани. Однако Севастополь стразу отказался, за ним – Крым и Кавказ. Местные власти посчитали спорным тот вариант курортного сбора, который предложило Министерство по делам Кавказа. На днях глава департамента Минкавказа Ольга Рухуллаева объявила, что посуточный сбор составит 100 рублей. Такой порядок категорически не устраивает министра туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, который заявил, что будет – в случае применения такой схемы – ходатайствовать о выходе региона из эксперимента. Он посетовал, что при обсуждении законопроекта предложения крымчан не учитываются. По его мнению, величина сбора не должна отталкиваться от количества суток, проведенных отдыхающими на курорте. В таком случае семья из четырех человек за 10-дневное пребывание в Крыму должна будет заплатить дополнительно 4 тысячи рублей. Это уменьшит и так невысокую конкурентоспособность наших курортов по сравнению с иностранными. Так, Стрельбицкий привел в пример Турцию, которая снижает цены для туристов и субсидирует авиарейсы.
Вопрос еще и в том, как на практике организовать посуточный сбор с туристов. Представить себе, что отдыхающие ежедневно будут выстраиваться в очередь для уплаты налога, невозможно. Как будет проводиться контроль, в Минкавказа тоже не разъяснили. Стрельбицкий предлагает единоразовый сбор в размере 300 рублей. Но, опять же, как на практике получить от курортника эти деньги, непонятно. Создание специальной службы может привести к тому, что курортные сборы практически пойдут на ее содержание, что делает идею нового налога бессмысленной.
Министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди заявил, что расходы вообще могут превысить доходы. Но даже если доходы и будут, то они могут нивелироваться снижением федеральных субсидий. Константиниди предлагает собирать курортный сбор в рамках существующей налоговой системы, чтобы не создавать новые специальные службы по сбору.
Насколько может быть эффективным новый сбор в сложившейся курортной структуре, можно показать на примере Краснодарского края. В его здравницах ежегодно отдыхают 15 млн человек. На это количество приходится 400 крупных мест размещений туристов, где официально можно принимать курортный сбор. Остальной сегмент туристического рынка занят небольшими отелями и пансионатами, которые не подвергаются жесткому контролю. При таком раскладе только половина отдыхающих Краснодарского края сможет заплатить курортный сбор – это уже 7 млн. Из них около 3 млн льготники. В «сухом остатке» оказывается лишь каждый четвертый отдыхающий. И даже если каждый из них заплатит то, что положено, бюджет Краснодарского края получит порядка 1,5 млрд рублей.