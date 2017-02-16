Ни себе, ни людям
Отказавшись одобрить законопроект, позволяющий отдавать конфискованные на границе «санкционные» продукты» на социальные нужды, депутаты Госдумы, скорее всего, руководствовались принципом «у нас голодных нет»
Есть еда… но ее нет
Вопрос лишь в том, где, по мнению госдумовцев, нет голодных – если у них в Думе, то точно нет, если имелась в виду страна в целом, значит, эти ребята в галстуках настолько далеки от народа, что им могло бы быть вообще стыдно ходить на работу (некоторые и не ходят – но вряд ли из-за стыда).
А ведь по замыслу идея сенатора Антона Белякова казалась вполне себе даже симпатичной. Согласно законопроекту Белякова, внесенному в Госдуму еще в августе 2016 года и рассмотренную вот только сейчас, спустя полгода, предлагалось передавать «санкционную продукцию надлежащего качества» на безвозмездной основе «на социально значимые нужды», которых в стране с резко беднеющим населением не быть просто не может. Сейчас, когда, по мнению сенатора, при снижении доходов и росте цен россияне более половины своих средств тратят именно на продукты питания, отказывая себе во многих других вещах – самое время помочь им от имени государства. А помочь, используя для этого конфискованную «санкционку» - это значит помочь, не тратя денег из казны.
Да, и ежу понятно, что одной «санкционкой» народ не прокормить и проблему малоимущих не решить. С учетом того, что по данным 2016 года число малоимущих в стране превысили 23 миллиона, из которых более 4 миллионов пенсионеры, а начиная с августа 2015 года было уничтожено более 7500 тонн или 7,5 миллионов килограмм запрещенной к ввозу в Россию продукции, несложно решить простую арифметическую задачку, поделив 7,5 миллионов пусть даже на 23 миллиона (с учетом, что статистика бедности «наука» очень примерная). Выходит более чем скромная «пайка» немногим более трехсот грамм на «брата».
Но здесь можно зайти с другой стороны – по закону государство тратит на социальную поддержку малоимущим семьям миллиарды рублей в год, и эта поддержка может выражаться не только в денежных выплатах, но и материальном обеспечении людей продуктами питания, одеждой, медикаментами, детским питанием.
А теперь прикинем, сколько стоит 7,5 миллионов килограмм даже самых простых и недорогих продуктов питания, взяв цены, к примеру, в Брянской области, как одной из самых приграничных, а значит, наиболее приближенной к санкционным продуктам. Средняя цена за буханку ржаного хлеба 20 рублей, десяток яиц, пусть даже самой скромной 3-й категории (тут уж не до жиру) – 50 рублей, бутылка молока – 60 рублей, килограмм яблок – 65 рублей. Если перевести все это в килограммы, люди, живущие за чертой бедности, могли бы бесплатно получить примерно 11,5 миллионов буханок хлеба (при среднем весе в 650 грамм). А есть еще яйцо третьей категории (около 40 грамм) – сто восемьдесят семь с половиной миллионов яиц или 13 миллионов 750 тысяч упаковок по десятку, а еще 7, 5 миллионов литров молока или столько же, но килограмм яблок. Для государства экономия нормальная – 11,5 миллионов буханок в том же Брянске в случае социальной помощи обойдутся казне в 230 миллионов рублей, почти 190 миллионов яиц – в 687,5 миллионов рублей, молоко – в 450 миллионов, яблоки – в 487,5 миллионов рублей.
Отказать за ненадобностью
Вот вроде бы все так просто и понятно – да только не прошел проект Белякова экзамен в Госдуме. Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при Госдуме принял решение зажечь перед проектом «красный свет». Мотивация убийственная – депутаты не настолько умны, чтобы понять – что подразумевается под «социально значимыми нуждами»?
А ведь те самые социально значимые нужды в просторечье переводятся очень просто: «жрать хочу – а денег нет». Но, видимо, большие депутатские зарплаты, льготы, бизнесы «на жену и детей» и «загашники» на черный день не позволяют госдумовским заседателям понять значимость социальных нужд. К тому же автор законопроекта не расшифровал никаких механизмов прохождения санкционного товара от, собственно, изъятия до того, кто в нем нуждается.
Беляков с этим был согласен, предлагая рычаги управления санкционным товаром оставить за правительством – кому, как не ему, выгодно и бюджет сэкономить (пусть и немного в общем объеме) и одновременно немножко социальную программу разгрузить, да еще способом, который в редкую для Кремля стежку стал бы популярным в народе.
Чего испугались депутаты, не пожелав брать на себя санкционный проект? Может того, что Польша будет на весь мир кричать, что Россия их яблоки не покупает, а бесплатно отбирает на границе и бедным отдает? Так Польша все равно будет нас облаивать – ей и повода не надо. И с другими точно так же.
Может, причина отказа в том, что если санкции – значит, никакого хода их товарам на нашей территории? Но ведь если чуть-чуть отступить от правил на пользу собственному народу, разве это не зачлось бы власть имущим тем самым народом? Например, на очередных выборах. Когда придет пора вспоминать – кто из них чего сделал полезного в предыдущий срок…
А, может, все дело просто в тупом исполнении указа президента, в котором черным по белому приказано всю чужую еду уничтожать (акции по уничтожению с привлечением людей, техники, спецсредств – это ведь тоже затраты). И абсолютно никакого собственного мышления – одно лишь отбывание «номера»?
Кстати, еще один момент. Мы, конечно, на фоне всех этих антироссийских истерик, санкций и блокад на всех уровнях пропагандируем «только отечественное» - товары, услуги, производство… Но даже имея в недругах почти весь мир, у многих из них есть чему поучиться. И хотя «есть чему» можно перечислять бесконечно, приведем пример лишь по нашей сегодняшней теме. Разве кто-то скажет, что Германия, Франция, Италия, Швейцария, Австрия – экономически отсталые страны? Нет, это государства с серьезным уровнем жизни. Но при всем при этом власти этих стран не считаю для себя чем-то зазорным при случае сэкономить «копеечку» для бюджета, не сэкономив при этом на людях – там ритейлеры на определенных условиях могут или обязаны передавать свои невостребованные товары в дар благотворительным организациям или непосредственно нуждающимся. Да только нам Запад не авторитет. Ни в чем – даже в плане спасения своих собственных бедных сограждан. По принципу – ни себе, ни людям. Зато все по закону. Сто раз себя спрашивал – для кого их пишут…?