Кремль обеспокоен «подозрительным» укреплением российского рубля
Вопрос о курсе российского рубля Владимир Путин может обсудить с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль упал к доллару и евро, однако затем отыграл позиции
В Кремле следом за Министерством финансов выразили обеспокоенность по поводу укрепления курса национальной валюты. На вопрос журналистов о том, не беспокоит ли Администрацию президента ситуация с рублем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что очень беспокоит.
По словам Пескова, вопрос о курсе российского рубля Владимир Путин может обсудить вечером с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль упал к доллару и евро примерно на 2%, однако затем немного отыграл позиции.
Ранее Минфин объявил о начале скупки валюты с целью ослабить курс рбуля, однако этого не произошло. «Скупка валюты Минфином должна ослабить рубль, но происходит обратное — вероятно, это и привлекло внимание Кремля», - отметил в беседе с газетой «Ведомости» директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отметил, что в последнее время выросли продажи валюты. Объем продаж при этом превышает объем покупок валюты, совершаемых Минфином. Эти продажи и укрепляют рубль, вопреки фундаментальным факторам, иначе курс доллара сейчас был бы 59-60 рублей.
Сейчас доллар торгуется на Московской бирже по 57,06 рубля, а евро – по 60,56 рубля.